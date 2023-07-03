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  •   BlackRock’ın ETF Başvurusu Güncellendi: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?

BlackRock’ın ETF Başvurusu Güncellendi: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?

Özet

  • Wall Street Journal, geçen hafta SEC'nin son Spot Bitcoin ETF'i başvurularını yetersiz bulduğuna yönelik bir haber yapmıştı.
  • Nasdaq, SEC'nin son Spot Bitcoin ETF'i başvurularını yetersiz olarak nitelendirdiğine yönelik haberlerin yayılmasının ardından BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'i başvurusunu güncelledi.
  • Yapılan başvurunun güncellenmiş versiyonu, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase ile bir gözetim paylaşım anlaşması içeriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
21:10
3 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

The Block’un yaptığı son dakika haberine göre Nasdaq, iShares Bitcoin Trust için güncellenmiş bir başvuruyu yeniden sundu. Yapılan başvurunun güncellenmiş versiyonu ise ABD merkezli kripto para borsası Coinbase ile bir gözetim paylaşım anlaşması içeriyor. Başvuruda yapılan güncelleme, Wall Street Journal’ın geçen hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) son Spot Bitcoin ETF‘i başvurularının “açık ve kapsamlı” olmadığını söylemesinin ardından geldi.

BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’i Başvurusu Güncellendi

Nasdaq, başında BlackRock‘ın bulunduğu bir Spot Bitcoin ETF’i olan iShares Bitcoin Trust için 19b-4 formunu yeniden doldurdu. Dosyada “Spot BTC SSA’nın Nasdaq ve Coinbase arasında Borsanın piyasa gözetim programını tamamlamayı amaçlayan iki taraflı bir gözetim-paylaşım anlaşması olması bekleniyor” ifadesine yer verildi.

BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF‘i başvurusunun güncellenmesi, Wall Street Journal’ın geçen hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun hem Nasdaq hem de Cboe’ye BlackRock, Fidelity ve diğerlerinin Spot Bitcoin ETF fonları için yaptığı son başvuruların “açık ve kapsamlı” olmadığını söylemesinin ardından geldi. Bunun üzerine Cboe, Fidelity tarafından önerilen de dahil olmak üzere ayrı spot bitcoin ETF teklifleri için başvurularını hızla güncelledi.

SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?

Nasdaq, BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF‘i için ilk başvuruyu Haziran ayının ortalarında yaptı. SEC tarafından henüz bir Spot Bitcoin ETF’ine onay verilmiş değil. BlackRock gibi bir dev varlık yönetimi şirketinin Spot Bitcoin ETF’i başvurusu yapmasıyla birlikte SEC’nin Spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakacağına yönelik beklentiler kamuoyunda güçlense de SEC tarafından yapılan bazı açıklamalar, bu durumun gerçekleşmeme ihtimalinin de düşük olmadığını gösteriyor.

Geçmişte birçok kez çeşitli Spot Bitcoin ETF’lerinin SEC tarafından reddedilmesi ve yetkililerin piyasa manipülasyonu endişelerini defalarca dile getirmesi dolayısıyla BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’i başvurusunun da reddedilebilmesi elbette ki ihtimaller dahilinde.

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