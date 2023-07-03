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Büyük bir bankanın bu yılın başlarında 250 milyon dolara satın aldığı Ripple şirketiyle ortaklığını yeniden değerlendirdiği bildirildiğinden, XRP durgun bir fiyat performansı gösteriyor.

Ripple Ortaklığı!

Bloomberg tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre konuya aşina olan kaynaklar, finansal hizmetler devi Citigroup’un İsviçreli fintech şirketi Metaco ile ortaklığını yeniden değerlendirdiğini ileri sürdü.

Rapora göre, bankanın Metaco incelemesinin Ripple Labs tarafından satın alınmasıyla ilişkili olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ripple, Metaco’yu ilk olarak Mayıs ayında, blue-chip yatırımcılarının önümüzdeki üç yıl içinde kripto saklama hizmetlerini iş modellerine yoğun bir şekilde dahil etmeyi planladıklarını öne süren bir araştırmaya atıfta bulunarak satın aldı. Ripple yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Gözetim, kurumsal kripto para hizmetleri için gereken altyapının önemli bir yönüdür ve Ripple tarafından yürütülen son araştırmalar, finansal kurumlardaki ve işletmelerdeki çoğu küresel finans liderinin önümüzdeki üç yıl içinde işlerinde kripto para saklama çözümlerini kullanmayı planladığını gösteriyor.

Blok zincirlerinde gerçek hayattaki varlıkların dijital temsillerini oluşturmak için token’leştirme hizmetleri sunan Metaco, ideal olarak Ripple’ın kurumsal müşterilerinin tokenize edilmiş varlıkları saklamasına, ihraç etmesine ve takas etmesine izin verir.

Kripto Paralara Etkisi!

Öte yandan Ripple, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan dava neticesinde oldukça olumsuz yönde etkilenmişti. Ancak uzman kripto para analistleri ve yatırımcıların Ripple’ın belirtilen davanın kazanması yönündeki beklentileri nedeniyle pozitif bir hava etkin olmuştu.

Genel olarak kripto para piyasalarında token şirketlerinin dünya devi şirketlerle ortaklık sağlamasının ardından yükseliş eğilimine yönelmiştir. Benzer durumun Ripple’da yaşanıp yaşanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

Yazı kaleme alındığında popüler altcoin Ripple (XRP) durgun fiyat hareketleriyle 0.4864 dolar seviyesinden işlem görüyor.