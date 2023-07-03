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Coinbase’den Kripto Paralara Kritik Hamle! Yoğun İlgi Oluşabilir!

Özet

  • Coinbase'den stablecoin yerleşimlerini kullanarak modernize etmek istediğini açıkladı.
  • Coinbase'e göre, yatırımcıların piyasalardaki en mustarip olduğu konular çözüme kavuşacak.
  • Açıklamalarda para yatırma işlemleri daha güvenli ve daha hızlı olacağı belirtildi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
23:09
3 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase, doğrudan para yatırma sistemini geleneksel ACH mevduatları yerine blok zinciri tabanlı stablecoin yerleşimlerini kullanarak modernize etmek istediğini söyledi.

Coinbase’den Yeni Hamle!

Kripto para borsası Coinbase’de kıdemli bir yazılım mühendisi olan Yuga Cohler tarafından yazılan bir blog gönderisine göre, şirketin amacı finansal sistemi güncellemek, tüketici hakları ve güvenliğine odaklanarak dünya çapında kriptonun benimsenmesini teşvik etmektir. Coinbase, Otomatik Takas Odası (ACH) olarak bilinen ABD’deki mevcut doğrudan para yatırma sisteminin, birden çok tarafın dahil olması ve karmaşık süreçler de dahil olmak üzere verimsizlikler ve çok sayıda eksiklikten muzdarip olduğunu söyledi.

Borsa, bunun kaçınılmaz olarak gecikmelere ve standardizasyon eksikliğine yol açtığını söylerken, USDC gibi USD’ye sabitlenmiş bir token kullanan Blockchain tabanlı stablecoin yerleşimlerinin bu sorunları çözebileceğine inandığını da sözlerine ekledi. Her şeyden önce blok zincirinde işlemlerin gerçekleştirilmesi, Coinbase’in bir ila iki iş günü sürebilen geleneksel ACH sistemine kıyasla daha hızlı onay süreleri sunabileceği anlamına gelebilir.

Coinbase’den Avantaj Açıklamaları!

Ayrıca, blok zincir tabanlı anlaşmalar, Kaynak Depo Mali Kuruluşlar (ODFI’ler) ve Alıcı Depo Mali Kuruluşlar (RDFI’ler) gibi aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bu yaklaşımın, kullanıcıların kendi varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağladığını da belirtti. Güvenlik açısından Coinbase, ademi merkeziyetçilik ve kriptografinin faydaları da dahil olmak üzere Blockchain teknolojisinin avantajlarını vurguladı ve stablecoin yerleşimine yönelik açıklamalarda şu ifadeleri yer verdi:

Uzlaştırma süresinden ödün vermeden ACH işlemlerine benzer güvenlik garantileri sunabilir.

Ek olarak Coinbase, Blockchain tabanlı bir doğrudan para yatırma sisteminin aracıları ortadan kaldırırken “daha hızlı onay süreleri, önemli maliyet tasarrufları ve minimum fiyat volatilitesi” sunabileceğini belirterek şunları söyledi:

Tüketici haklarına ve güvenliğine öncelik vererek, finansal işlemlerin yalnızca verimli olmakla kalmayıp aynı zamanda bireyleri ve işletmeleri ekonomik özgürlük ve küresel ölçekte fırsatla güçlendirdiği bir geleceği teşvik edebiliriz.

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