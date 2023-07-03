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Kripto para piyasası, Haziran ayının ikinci yarısında önemli bir çıkışa sahne oldu ve bu çıkışla yeni bir toparlanma dalgası başlamış oldu. Piyasa genelindeki yükseliş trendi, büyük varlık yönetimi şirketlerinin spot Bitcoin ETF’si sunmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuru akınıyla öncelikle en büyük kripto para Bitcoin (BTC) tarafından yönetildi. Altcoinler de kısa süre içinde BTC’nin izinden gitmeye başladılar ve yatırımcıların hem spot alımları hem vadeli işlemler piyasasında long (uzun) pozisyon almalarıyla büyük fırsatlar oluşmuş oldu. Özellikle Merkeziyetsiz Finans (DeFi) tokenleri son haftalarda oldukça iyi performans gösteriyor.

The Graph (GRT) Fiyat Analizi: Boğa Formasyonu Kırıldı

The Graph token yaklaşık beş aydır düşen kama formasyonunun oluşmasına neden olan bir düzeltmeden geçiyordu. Bu yapının üst trend çizgisi dinamik bir direnç olarak hareket ederek alıcıların fiyatta yeni bir toparlanma başlatmasını sürekli olarak engelliyordu.

Piyasa genelindeki son toparlanmayla birlikte GRT fiyatı 2 Temmuz’da genel trend çizgisinden sert bir kırılma yaptı. Bugün kaydedilen yüzde 12,5’lik gün içi yükseliş ile alıcılar daha fazla toparlanma için mükemmel bir yükseliş onayı elde etmiş oldular. Alıcıların GRT’ye olan ilgilerinin devam etmesi halinde altcoin‘in fiyatının 0,153 dolara ve ardından 0,175 dolarda potansiyel hedeflere ulaşması beklenebilir.

AAVE (AAVE) Fiyat Analizi: Ralli İşareti Veriyor

AAVE‘nin haftalık zaman dilimi fiyat grafiği bir düşen üçgen formasyonunun oluşumunu gösteriyor. Teoride bu formasyon bir düşüş devam formasyonudur, ancak nadir durumlarda genel trend çizgisinin üzerinde olacak kırılma ile önemli bir yükseliş olması beklenebilir.

Yükselen momentum göstergesi, altta yatan alım baskısının arttığını yansıtıyor ve bu durum fiyatın genel trend çizgisini kırıp geçme ihtimalini artırıyor. AAVE fiyatı şu anda 74,17 dolardan işlem görüyor ve dinamik dirençten gerçekleşecek bir kırılmayla altcoin’in öncelikle 96,5 dolara, ardından 124,5 dolara ulaşması beklenebilir.

Maker (MKR) Fiyat Analizi: Yükseliş Trendine Girdiğine İşaretler Veriyor

Maker coin, bir yılı aşkın süredir devam eden düşüş trendi altında sığ dipler veya neredeyse yatay bir trendde hareket etti. Bu yatay fiyat hareketi, düşüş momentumunun tükendiğini ve artık fiyatın dibe vurmuş olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu yansıtıyor.

Piyasadaki son toparlanmanın ortasında MKR, geçen yıldan bu yana alıcılardan gelen yükselişi kısıtlayan ve baskılayan direnç trend çizgisinden büyük bir kırılım yapmış durumda. Bu kırılım ile birlikte altcoin’in fiyatı 820 dolara yakın olan bir noktadan yaptığı kırılma yüzde 20’nin üzerinde yükselişle bin dolara yakın bir seviyeye geldi.

Dahası, bugün yakılan uzun bir yükseliş mumu ile 973 dolardaki yatay direnç seviyesi de aşıldı. Şimdi altcoin’in fiyatının öncelikle bin 173 dolara ve ardından bin 390 dolara gitmesi beklenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto paraların yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.