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  •   Kimse Bunu Beklemiyordu! Singapur Para Otoritesi’nden Bireysel Yatırımcılara 2 Kripto Para Yasağı!

Kimse Bunu Beklemiyordu! Singapur Para Otoritesi’nden Bireysel Yatırımcılara 2 Kripto Para Yasağı!

Özet

  • MAS, ülkedeki kripto para hizmet sağlayıcılarının müşteri varlıklarını yasal bir tröstte saklamaları şartı getirdi.
  • Bireysel yatırımcıların ise kripto para borç verme ve stake etme işlemleri yasaklandı.
  • Yasak, yalnızca bireysel yatırımcıları kapsarken, kurumsal ve akredite yatırımcıları kapsamıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:14
3 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Singapur Merkez Bankası diğer bir deyişle Singapur Para Otoritesi (MAS) bugün yaptığı açıklamada, Singapur’daki kripto para hizmet sağlayıcılarının müşteri varlıklarını yıl sonundan önce yasal bir tröst altında saklamaları gerektiğini duyurdu. Bu şart, MAS’ın 2022’nin Ekim ayında başlattığı müşteri korumasını artırma konusunda kamuoyunda görüş almasının ardından geldi.

Bireysel Kripto Para Yatırımcılara Borç Verme ve Stake Yasağı Getirildi

MAS, bugün yaptığı açıklamada tröst şartına ilişkin olarak “Bu, müşterilerin varlıklarının kaybolması veya kötüye kullanılması riskini azaltacak ve bir DPT (Dijital Ödeme Token’i veya Kripto Para) hizmet sağlayıcısının iflası durumunda müşterilerin varlıklarının geri kazanılmasını kolaylaştıracaktır.” açıklamasını yaptı.

MAS ayrıca kripto para hizmet sağlayıcılarının bireysel müşterilerin tokenler’ini borç vermelerini ve stake etmelerini kolaylaştırmalarını yasaklıyor. Kurumsal ve akredite yatırımcılar için bu iki alanda hizmet sunulmasına ise izin verilmeye devam edilerek herhangi bir yasak getirilmiş değil.

Singapur Merkez Bankası ayrıca son gerekliliklerin uygulanmasına odaklanan mevzuat değişiklikleri hakkında kamuoyundan geri bildirim talep etti.

Blockchain güvenlik şirketi TRM Labs Kıdemli Politika Danışmanı ve eski MAS düzenleyicisi Angela Ang, “Kripto paraya bireysel erişime dönük olarak getirilen bu son kısıtlamalar, Singapur pazarını takip eden herkes için sürpriz olmamalı. MAS’ın müşteri varlıkları için bağımsız bir saklama kuruluşu gerektirmek gibi belirli önerileri geri çekme kararı, sektörü dinlediğini ve üçüncü taraf saklama kuruluşlarının azlığı gibi pratik hususlara duyarlı olduğunu gösteriyor.” dedi.

Singapur’un “Acımasız” ve “Acımasızca Sert Olma” Hedefi

Singapur’un mevcut geleneksel finansal sistemlerini iyileştirmek için sektörün teknolojilerini destekleme taahhüdü, kripto para endüstrisindeki kötü aktörlere ve girişimlere karşı acımasız ve acımasızca sert olma hedefiyle paralel bir şekilde gidiyor.

MAS, geçtiğimiz ay tokenize dijital varlıklar için açık, birlikte çalışabilir ağlar ve dijital para kullanımına yönelik standartlar tasarlamanın yollarına ilişkin öneride bulunmuş, bu alana dönük adımlar atacağının sinyalini vermişti.

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