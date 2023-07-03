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CoinShares Raporunda Öne Çıkan Detaylar: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Özet

  • Dijital varlık yöneticisi CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerindeki haftalık sermaye akışlarına ilişkin haftalık raporunu yayımladı.
  • Dijital varlık yatırım ürünlerinde bu hafta toplamda 125 milyon dolarlık bir fon girişi kaydedildi.
  • Dijital varlık yatırım ürünlerinde son 2 haftadır toplamda kaydedilen fon girişleri, 334 milyon dolara ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
19:45
3 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dijital varlık yöneticisi CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerindeki haftalık nakit akışlarına ilişkin son durumu ele alan bir rapor yayımladı. Dijital varlık yatırım ürünlerinde bu hafta 125 milyon dolarlık fon girişi oldu. Toplamda 125 milyon dolarlık fon girişinin büyük bir kısmı Bitcoin odaklı yatırım ürünlerinde kaydedildi. Arda arda iki hafta boyunca gerçekleşen toplam fon girişi ise 334 milyon dolara ulaştı.

ConShares’ten Haftalık Rapor

Dijital varlık yöneticisi CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerindeki haftalık nakit akışlarına ilişkin son durumu değerlendiren haftalık raporunu yayımladı. CoinShares raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerinde bu hafta 125 milyon dolarlık bir fon girişi kaydedildi. Böylece son iki haftadır dijital varlık yatırım ürünlerinde kaydedilen toplam girişler ise 334 milyon dolara ulaştı.

BTC, dijital varlık yatırım ürünleri arasında bu hafta büyük ölçüde yatırımcıların ana odak noktası oldu. Bitcoin odaklı yatırım ürünleride bu hafta 123 milyon dolarlık bir sermaye girişi kaydedildi ve son 2 haftadır kaydedilen toplam girişlerin %98’ini BTC odaklı yatırım ürünleri temsil etti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), %1,2’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 31.015 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir yükseliş kaydeden Ethereum (ETH) ise 1960 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,21 trilyon doları aştı.

Öte yandan kripto para piyasası yeni haftaya nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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