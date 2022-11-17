FTX krizinin patlak vermesiyle sarsılan Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler için meraklı bekleyiş devam ediyor. Piyasa uzmanları ve analistler, BTC'nin ve altcoin'lerin ne yönde hareket edeceğini öngörmeye çalışırken en büyük köpek temalı kripto paranın öne çıktığı görülüyor.

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FTX krizinin patlak vermesiyle sarsılan Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için meraklı bekleyiş devam ediyor. Piyasa uzmanları ve analistler, BTC’nin ve altcoin’lerin ne yönde hareket edeceğini öngörmeye çalışırken Elon Musk’ın favori kripto parası Dogecoin’in (DOGE) öne çıktığı, hangi yönde hareket edeceğinin baya bir merak edildiği görülüyor.

Satıcılar Yeni Bir Çöküşe Neden Olabilir mi?

En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in alıcıların düşüş anlatısını değiştirmeye çalıştıkları dönemde 0,07 dolardan destek bularak yükseldi ve nihayet kırmızı mum serisini sonlandırdı. Sonuç olarak, köpek temalı kripto para yükseldi ve 200 EMA (yeşil çizgi) yakınında yatay hareket etmeye başladı. Altcoin’in daha düşük zaman diliminde, günlük zaman diliminde düşüş eğilimli bir yapı oluşturduğu görülüyor. DOGE, yazım sırasında 0,085 dolardan işlem görüyor.

Alıcılardan gelen alımlarla gelen toparlanma, sadece bir hafta içinde üç haneli kazanımlar olduktan sonra alıcıların 0,14 dolarlık tepeyi test etmesini sağlamıştı. Piyasa genelindeki belirsizliklerin devreye girmesiyle son iki hafta içerisinde satıcıların sayısında hızlı bir artış oldu ve fiyat hızla düştü. DOGE‘un 0,07 dolardaki yerel dibinden gelen toparlanma, grafiklerde kısa vadeli bir konsolidasyona neden oldu. Ortaya çıkan fiyat hareketi, günlük zaman diliminde düşüş eğilimli bir flama yapısının içerisinde oturmuş durumda.

0,08 dolar direncine yakın 200 EMA’nın altında olacak yeni bir düşüş satıcıların elini güçlendirebilir ve bu durumda Dogecoin için potansiyel ilk hedef 0,07 dolar olabilir. Önce 200 EMA’nın ardından 20 EMA’nın sınırlarının üzerine çıkılması ile ise düşüş görünümünün iptal olmasına neden olabilir ki böyle bir senaryoda ilk büyük direnç seviyesi 0,1 dolar olacaktır.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), satıcılar için hafif bir avantaja işaret ederken, şu anda dengede olduğu görülüyor. Alıcıların avantaj sahibi olabilmesi için RSI’nın 50 seviyesinden ikna edici bir şekilde yükselmesi gerekiyor.

DOGE Kritik Bir Noktada Bekliyor

Kripto analiz şirketi Santiment’ten alınan verilere göre, DOGE’nin son birkaç gündeki sosyal hacmi sert bir düşüşe işaret ediyor. Fiyat hareketinin bu metrikle olan korelasyonu göz önüne alındığında, Dogecoin’in önümüzdeki işlem saatlerinde düşmesi ve metrikteki durumu yansıtması beklenebilir.

Bununla birlikte, DOGE’un Binance’teki fonlama oranının olumlu bir seyirde olduğu görülüyor. Bu taraftaki herhangi bir düşüş, fiyattaki düşüş söyleminin gerçekleşmesini sağlayabilir. Son olarak Dogecoin, en büyük kripto para Bitcoin ile birlikte son 30 günde yüzde 42 oranında korelasyon gösterdi. Dolayısıyla, Dogecoin’in önümüzdeki günlerde Bitcoin’in fiyat hareketlerini takip etmesi beklenebilir.