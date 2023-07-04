Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin Ordinals launchpad platformu Luminex, Özyinelemeli Ordinals koleksiyonları oluşturmak için yeni bir standart olan BRC-69’u duyurdu. Bu standartın ordinals maliyetlerini yüzde 90’ın üzerinde düşüreceği iddia ediliyor.

Bitcoin Ordinals İçin BRC-69 Standartı

Bitcoin Ordinals launchpad platformu Luminex, Recursive Ordinals diğer bir deyişle Özyinelemeli Ordinals koleksiyonlarının oluşturulmasını basitleştirmek, maliyetleri düşürmek ve zincir üzerindeki tanıtım öncesi sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan BRC-69 standartını duyurdu.

Ordinals geliştiricileri geçtiğimiz ay özyinelemeli ordinals’leri tanıtarak, ordinals’lerin birlikte çalışmasına izin vermiş, Bitcoin NFT’lerinin boyutunu kısıtlayan blok boyutu başına 4 MB sınırlamasının ötesine geçmeyi başarmışlardır. Geçmişte Bitcoin üzerinde oluşturulan token ve NFT’lere karşılık gelen Ordinals’ler birbirinden tamamen bağımsızlardı ve diğer Ordinals’lerle herhangi bir bağlantı kurulması mümkün değildi. Artık Özyinelemeli Ordinals’lerle özel bir sözdizimi kullanılarak diğer Bitcoin Ordinals’lerin içeriğine referans verilebiliyor.

Luminex, bu durumdan hareketle BRC-69 standartı ile ordinals’lerdeki maliyetin yüzde 90’ın üzerinde azaltabileceğini ve ordinals sayısı arttıkça Bitcoin blok boyutunun optimize edilmesine yardımcı olunabileceğini savunuyor. Bitcoin Ordinals launchpad platformuna göre maliyetlerdeki bu düşüş, özelliklerin yazılması, bir NFT koleksiyonunun dağıtılması, derlenmesi ve varlıkların basılması gibi 4 aşamalı bir süreçle elde ediliyor.

Luminex’in önerisi, madencilerin tam bir görüntü yerine yalnızca tek bir metin satırı yazması gerektiği anlamına geliyor. Bu metin satırı bir referans görevi görerek nihai görüntünün ordinals ön uçlarında otomatik olarak oluşturulmasına ve yalnızca zincir üzeri kaynakların kullanılmasına imkan tanıyarak kusursuz bir şekilde işlenmiş bir görüntü elde edilmesini, diğer SVG özyinelemeli NFT koleksiyonlarının aksine, bu görüntülerin sürüklenebilir, bırakılabilir ve tipik görüntü tipi ordinals olarak kaydedilebilmelerini sağlıyor.

Daha Fazla Özelliğin Önü Açıldı

Luminex, maliyetlerin düşmesine ek olarak BRC-69‘un daha fazla geliştirme ve özelliğin önünü açtığını belirtiyor. Örneğin, tamamen zincir üzerinde bir ön açıklama süreciyle koleksiyonların piyasaya sürülmesi, yani nihai görüntü ve ilgili özellikleri de dahil olmak üzere bir NFT koleksiyonunun ortaya çıkarılması, zincir dışı kaynaklara ihtiyaç duyulmadan doğrudan Bitcoin Blockchain’i üzerinde gerçekleştiriliyor.

Bitcoin Ordinals protokolü, bu yılın başında piyasaya sürülmüş, Bitcoin Blockchain’i üzerinde token ve NFT’lerin oluşturulmasının önünü açmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin ağındaki işlem sayısında ve ücretlerde önemli bir artış oldu.