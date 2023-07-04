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Kripto para sektörünün gözü kulağı lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) 31.000 dolar üzerindeki mücadelesinde olsa da bir altcoin kaybettiği yerini kazanmak adına harekete geçmiş gibi gözüküyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından menkul kıymet olduğu belirtilen altcoinlerden birisi olan Solana (SOL), ciddi bir artışa gebe olabilir. Solana yorumlarına bakıldığında durumun bir hayli olumlu olduğu gözlerden kaçmıyor. SOL Coin için son durum, önemini koruyor.

Solana Yorumları

Solana ekosistemi, stake edilen varlıkların toplam değerinin %91 artış yaşaması haberi ile gündemde. Yılın başından beri oldukça sarsıntılı bir dönem geçiren Solana ekosistemi buna rağmen kilitli varlıkların toplam değerinde %91 artış ile kesinlikle gelecek vaat ediyor.

Haziran ayı sonu itibarıyla likidite protokollerindeki toplam varlık miktarı 187 milyon doların üzerine çıktı. Bu protokoller arasında Marinade Finance, Lido, Jito, JPool ve Socean yer alırken en çok stake edilen kripto para tabii ki Solana (SOL) oldu. Block tarafından aktarılan bilgilere göre yılın başındaki staking miktarı 98 milyon dolar seviyelerindeydi.

Bu yıl içerisinde 1,66 milyon adet SOL yani yaklaşık 31 milyon dolarlık SOL, LSD protokollerine yatırıldı. LSD yani likidite sağlama protokollerine yatırılan bu miktar aslında ekosisteme genel olarak ilgi artışı olduğunu gösteriyor. Solana ekosistemine yönelen yatırımcılar ve artan stake miktarı kesinlikle uzun vadede SOL için olumlu ve bunun satış baskısı için olumsuz olduğu söylenebilir. Daha çok stake edilen SOL, daha fazla kilitli değer anlamına geliyor.

SOL Ekosistemi Büyüyor

Marinade Finance ise ekosistemdeki diğer protokollerden ayrılıyor ve ilk sırada yer alıyor. Ekosistem payının %62’sini elinde tutan Marinade Finance, 120 milyon dolarlık toplam stake edilen varlık değeri ile olduka pozitif bir görünüme sahip. İkinci sırada ise Lido Finance yer alıyor ve Ethereum ekosisteminin yıldız unsuru, Solana ekosisteminde de yerinin sağlam olduğunu gösteriyor.

Solana, yaşadığı olumsuz olaylardan sonra yeniden yükseliş sinyalleri veriyor ve ekosistem olarak gelecek vaat ediyor.