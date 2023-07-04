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30 bin doların üzerine çıkmasının ardından başlayan akümülasyonun ardından kendini 31 bin doların üzerine atan Bitcoin‘i (BTC) çevreleyen yükseliş heyecanı varlığını korumaya devam ediyor. Ünlü teknik analist Gert van Lagen’a göre BTC, asıl yükselişin başlangıcında ve boğalar ayıları sarsacak bir yükseliş yapabilirler.

“Sayonara Ayılar!”

Ünlü analist Gert van Lagen, piyasa değeri ile en büyük kripto para olan Bitcoin’in 2 yıldan uzun bir süredir içinde sıkışıp kaldığı devasa düşen kanalı kırdığını bildirdi. Analist, bu fiyat hareketi için yaptığı yorumda “Bitcoin, huysuz bir ayının üzerinden atlayan görkemli bir boğa gibi 2 yıldan uzun bir süredir fiyatı baskılayan sarı kanalı kırdı. Sayonara, ayılar! Bu büyük bir boğa piyasası demek ve daha yeni başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında BTC‘nin 30 bin doların üzerine çıkarak yaklaşık 31 bin dolar civarında bulunan düşen kanalın üst trend direnç çizgisini kırdığı görülüyor. Lagen’in paylaştığı ikinci bir fiyat grafiği ise kanaldan çıkan Bitcoin’in çanak formasyonu oluşturduğunu söylüyor. Bu formasyona göre Bitcoin’de ilk hedef seviye çanağın direnç noktası olarak hareket edecek olan yaklaşık 69 bin dolardaki tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH). Bu direnç seviyesinin geçilmesiyle Bitcoin’de 100 bin dolar ve ötesine varan bir yükseliş görülebilir.

Bitcoin’de Son Durum

CoinMarketCap‘in (CMC) sağladığı fiyat verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,19 yükselişle 31 doların hemen üzerinde, 31 bin 17 dolardan işlem görüyor. Bu yükselişle birlikte BTC’nin son 30 gündeki değer kazanımı yüzde 15’e yaklaşmış durumda.

Piyasa analistleri ve gözlemcileri, piyasa değeri 600 milyar doları aşan Bitcoin‘in günlük fiyat grafiğinde 31 bin doların üzerinde mum kapanışı yapması halinde öncelikle 32 bin dolara yürümesini öngörüyorlar. 32 bin dolar direncinin geçilmesi durumunda kutlu yürüyüşün güç kazanarak devam edeceği ve sırasıyla 35 bin dolar ve 38 bin dolara varan bir yükseliş olacağı değerlendiriliyor. Güncel fiyatlarla Bitcoin’in 38 bin dolara ulaşması yaklaşık yüzde 23’lük bir yükseliş anlamına geliyor.