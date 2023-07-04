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  •   Balina Aktivitesinde Büyük Artış: Ethereum (ETH), Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?

Balina Aktivitesinde Büyük Artış: Ethereum (ETH), Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?

Özet

  • Ethereum (ETH), kripto para piyasasının güne yükseliş ile başlamasına karşın gün içerisinde değer kaybetmeye devam ederek 1960 doların altına geriledi.
  • Fiyattaki düşüşün yanı sıra ETH'nin toplam işlem hacminde de son 24 saatte %20'ye yakın bir düşüş gerçekleşti.
  • Ancak ETH'deki değer kaybının yanı sıra IntoTheBlock verilerine göre Ethereum'un balina aktivitesi ve büyük ölçekli işlem sayısında da önemli bir artış görüldü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
17:55
4 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 31.015 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasıyla birlikte kripto para piyasası güne yükseliş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,21 trilyon doları aşarken Ethereum (ETH) ise piyasadaki yükseliş eğilimine karşın gün içerisinde kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1960 dolar seviyesinin altına geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’in üzerinde bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 31.015 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC‘deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,21 trilyon doları aştı.

Öte yandan kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde toplamda 55 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ancak lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışları ve kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın gün içerisinde değer kaybetmeye devam eden kripto para birimleri de oldu. Son 24 saatte %0,22’lik bir düşüş kaydeden ETH ise 1960 dolar seviyesinin altına geriledi.

Ethereum’da (ETH) Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin‘deki değer artışları ve kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın gün içerisinde değer kaybetmeye devam eden Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,22 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek piyasadan negatif ayrıştı ve 1960 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Öte yandan fiyattaki düşüşün yanı sıra ETH‘nin toplam işlem hacminde de son 24 saatte %20’ye yakın bir düşüş gerçekleşti.

Ancak ETH‘nin kripto para piyasasının genelinin aksine gün içerisinde değer kaybetmeye devam etmesine karşın kripto analiz platformu IntoTheBlock’un paylaştığı verilere göre ise ETH’nin balina aktivitesinde son dönemlerde önemli bir artış kaydedildi. Özellikle de büyük ölçekli transferlerin sayısında ciddi bir artış görüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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