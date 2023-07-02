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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 30.000 dolar seviyesinin üzerinde yatay seyre devam ederken Shiba Inu (SHIB) önemli bir gelişme ve değişim yaşadı. Shiba Inu ağındaki yakılan token miktarı, hafta sonu hacmin azalmasına rağmen iki katına çıktı. Yakılan SHIB miktarı iki katına çıktı ve %150 gibi inanılmaz bir artış ile yatırımcıların şaşırması sağlandı. Peki bu durum SHIB Coin fiyatı için ne gibi bir değişiklik yaratacak?

SHIB Token Yakma Oranı Arttı

Token yakma eylemi, sirkülasyondan belirli bir sayıda tokenin kullanılamaz adreslere gönderilmesi veya desteklenmeyen ağa gönderilmesi olarak ifade edilebilir. Bu da genel olarak sirkülasyonda azalmaya ve talep artması durumunda fiyat artışına yol açabilir. Bu hafta sonu görülen olay bu sebeple aslında çok önemli. Daha düşük toplam arz ile kalan her bir token fiyatında olası yükseliş görülmesi beklenebilir. Bunun için tabii ki SHIB’e yönelik talebin artması gerekiyor.

Yayınlanan son verilere bakıldığında SHIB yakma miktarının %150 gibi inanması güç bir artış yaşadığı görülebiliyor. Özellikle hafta sonu hız kazanan token yakım miktarı, fiyata ise bu kadar etki etmedi. SHIB Coin şu an için zorlu piyasa şartlarından geçiyor ve bunun sebebi Poly Network saldırısı olabilir. Poly Network hacklenmesi sonrasında 90 milyar adet SHIB satılmıştı ve bu da piyasada ciddi bir satış baskısı yarattı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen SHIB fiyatı 0,0000075 dolarda kalmaya çalışıyor.

SHIB Fiyatı Sabit

Token yakımının aslında burada piyasadaki satış baskısını nötrlediği söylenebilir. Piyasadaki likidite artarken fiyatın aynı kalmasının sebebi de bu olarak gösteriliyor. Buna rağmen artan token yakma oranı uzun vadede kesinlikle olumlu sonuçlara gebe olacaktır. Buradaki en kritik gelişme ise BTC fiyatı ile makro ekonomik faktörlerin takip edilmesi olacaktır.

BTC ETF başvurusu direkt olarak SHIB fiyatını etkilemese de bunun genel bir ralli ile fiyata dolaylı yoldan etki etmesi oldukça makul gözüküyor. Bu sebeple BTC ETF ve diğer makro ekonomik faktörler, SHIB yatırımcısının radarında olmalı.