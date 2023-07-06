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Blockchain analitik firması Nansen’in bir raporuna göre, non-fungible token (NFT) projeleri tarafından kazanılan telif hakları iki yılın en düşük noktasına ulaştı. Yaşanan düşüşün sebebi neler?

NFT’lerde Telif Hakları Düşüşü!

Elde edilen verilere göre, Bored Ape Yacht Club NFT’lerin taban fiyatındaki son düşüşün etkisinden önce NFT telif ücretlerinin en düşük noktasını ve Azuki Elementals koleksiyonunun lansmanını çevreleyen tartışmayı vurgulanıyor.

Nisan 2022, NFT içerik oluşturucularının tek bir haftada tahmini 75,7 milyon dolarlık telif ücreti toplamasıyla NFT telif ücretlerinin zirvesini gördü. Nansen’in verilerine göre, BAYC içerik oluşturucuları Yuga Labs, NFT koleksiyonu portföyünde toplam 165,5 milyon dolarlık telif ücreti kazandı. RTFKT, CloneX gibileri de içeren koleksiyonlarından toplam 79,9 milyon dolar telif hakkı kazandı. Azuki, zuki, Beanz, Elemental Beansa ve Elementals koleksiyonlarından 58,2 milyon dolar kazandı.

Moonbirds’ün arkasındaki stüdyo Proof 35 milyon dolar gelir elde ederken Doodles, Doodles, Space Doodles, Genesis Box ve Dooplicato koleksiyonlarından 27.4 milyon dolar kazandı. Pudgy Penguins’in geliri, Pudgy Penguins, Lil Pudgys ve Pudgy Rods dağıtımlarında 8,3 milyon doları buluyor. Nansen, gelir elde etmedeki rolleri göz önüne alındığında, bir stüdyonun devam eden geliştirme için mali temelinin bir göstergesi olarak NFT telif ücretlerinin önemini vurguluyor.

OpenSea Açıklamaları!

NFT pazarı OpenSea, 2023 yılına kadar telif ödemelerinin NFT projelerine dağıtılmasından birincil derecede sorumluydu. Açıklanan rapor, rakip pazar yeri Blur’un, projeler devre dışı bırakılmadığı veya tam yüzdeleri uygulamadığı sürece minimum %0,5 telif ücreti gerektiren bir politika uyguladığında bu eğilimin değiştiğini belirtiyor. OpenSea alıcılara, projeler devre dışı bırakmadıkça veya kendi belirli yüzdelerini dayatmadıkça telif ücreti ödeme seçeneği verdi. Şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Şu anda OpenSea ve Blur, ilgili pazar yerleri aracılığıyla ödenen telif ücretleri söz konusu olduğunda birbirleriyle aynı seviyedeler ve işlem hacmi arttığında Blur’da daha fazla telif ücreti ödeniyor.

Nansen’in verileri ayrıca ilk 10 NFT koleksiyonunun 345 milyon dolardan fazla telif hakkı kazandığını ortaya koyuyor. Yuga Labs’ın 150 milyon dolarlık telif ücreti, ilk 10’un %44’ünü oluşturuyor. Ayrıca bugüne kadar sadece 20 NFT projesi 10 milyon dolardan fazla telif ücreti kazandı.