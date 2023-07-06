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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, ülkedeki işgücü piyasasının durumunu yansıtan, Bitcoin (BTC) ve altcoinler üzerinde etkisi bulunan iki önemli veri olan Haziran ayı ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (ADP) ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi açıklandı.

Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (ADP) Verisi Beklentilerin Çok Üzerinde Geldi

ABD’den Haziran ayı Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (ADP) verisi, beklentilerin aksine artarak 497 bin olarak açıklandı. Bir önceki ayda 267 bin olarak gelen verinin Haziran’da 228 bin olarak açıklanması bekleniyordu.

ADP verisi, ABD’deki işgücü piyasasının tam olarak ne kadar sıkı olduğuna ve bunun enflasyon ve Fed’in para politikası kararları için ne anlama geldiğine dair yanıt niteliğindeki devletin Tarım Dışı İstihdam Raporu’nu açıklamasından bir gün önce açıklanan bir veridir.

ADP verisi oldukça değişken olabilmekle birlikte, beklenenden yüksek gelen bir veri ABD doları için pozitif, Bitcoin ve altcoinler gibi riskli varlıklar için negatif haberci olarak kabul edilmektedir.

İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları Beklentileri Aştı

ADP verisinin hemen ardından açıklanan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi de kısa süre önce açıklandı. 245 bin olarak gelmesi beklenen İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi 248 bin olarak açıklandı.

Son geçen hafta içerisinde işsizlik sigortası için kayda geçmiş olan bireylerin sayısını belirleyen İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi, yatırımcıların genel olarak Amerikan ekonomisinin gelecek performansının küçük bir işaretini veren işsizliği bir gösterge gibi görürler.

Verinin beklenenden düşük gelmesi ABD’deki işgücü piyasasının güçlü olduğunu gösterir. Bu durum, çalışan insanların daha fazla para harcama eğiminde olduğu ve tüketimin GDP nin büyük bir kısmını oluşturması gibi nedenlerden ötürü ABD doları üzerinde pozitif, BTC ve altcoinler gibi riskli varlıklar için negatif haberci olarak kabul edilmektedir.

Verilerin açıklanması öncesinde ve sonrasında Bitcoin’de volatilite büyük oranda arttı. Bu yazının hazırlandığı sırada lider kripto para, son 24 saatte yüzde 1,45 yükselişle 30 bin 816 dolardan işlem gören BTC, verilerin açıklanmasından önce 31 bin 395 dolara kadar çıktı.