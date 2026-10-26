Ethereum (ETH)

BitMine Ethereum varlıklarını 14 milyar dolara çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BitMine, son bir haftada 10.452 ETH daha alarak $ETH’de birikimini büyüttü.
  • 📌 Şirketin toplam Ethereum varlığı 6,05 milyon ETH’yi aşarken piyasa değeri 14 milyar doların üzerine çıktı.
  • 🧭 BitMine, bu alımla Ethereum toplam arzının yaklaşık yüzde 4,95’ine ulaşarak yüzde 5 hedefine yaklaştı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

BitMine, son bir haftada 10.452 ETH daha alarak Ethereum birikimini büyüttü. Whale Insider verilerine göre bu alımın değeri 24 milyon doların üzerine çıktı. Son işlemle birlikte şirketin toplam Ethereum varlığı 6,05 milyon ETH’yi aşarken, bu miktarın piyasa değeri 14 milyar doların üstüne ulaştı.

İçindekiler
1 Ethereum arzında yüzde 5 eşiğine yaklaştı
2 Piyasa gerilerken alımlar sürdü
3 Hisse geri alımı da yaptı

Ethereum arzında yüzde 5 eşiğine yaklaştı

Şirketin elindeki toplam Ethereum miktarı, mevcut arzın yaklaşık yüzde 4,95’ine karşılık geliyor. Böylece BitMine, Ethereum toplam arzının yüzde 5’ine ulaşma hedefine daha da yaklaştı. Kripto piyasasında süren dalgalanmaya rağmen alımların devam etmesi, şirketin stratejisinde geri adım atmadığını gösteriyor.

BitMine, bilançosunda Ethereum tutmaya odaklanan bir hazine şirketi olarak biliniyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee de son dönemde kripto piyasasına ilişkin iyimser görüşlerini koruyor. Lee, boğa döngüsünün sürdüğünü savunurken piyasada karamsarlığın gereğinden fazla arttığını dile getiriyor.

Tom Lee, kripto piyasasındaki yükseliş döngüsünün sürdüğünü savunuyor ve yatırımcıların aşırı karamsarlaştığını düşünüyor.

Piyasa gerilerken alımlar sürdü

Son alım, Ethereum’un kısa vadeli zirvelerinin belirgin şekilde altında işlem gördüğü bir dönemde geldi. Daha geniş kripto para piyasasında satış baskısı sürerken BitMine’ın yeni alımı, şirketin Ethereum’a uzun vadeli bağlılığını güçlendiren bir adım olarak öne çıktı.

10.452 ETH’lik son ekleme tek başına şirketin toplam varlığı içinde sınırlı bir paya sahip olsa da, mevcut büyüklük dikkate alındığında kurumsal ölçekte önemli bir birikime işaret ediyor. Bu tablo, büyük oyuncuların fiyat zayıflığı dönemlerinde pozisyon artırabildiğini de ortaya koyuyor.

Hisse geri alımı da yaptı

BitMine, Ethereum alımlarının yanı sıra kendi hisselerinde de geri alım gerçekleştirdi. Şirket, 2,04 milyon BMNR hissesini yeniden satın aldı. Bu adım, bir yandan kripto varlık maruziyetini genişletirken diğer yandan halka açık sermaye yapısını yönetmeye devam ettiğini gösterdi.

Hem Ethereum birikimi hem de hisse geri alımı, şirketin bilanço yönetiminde eş zamanlı iki yönlü bir strateji izlediğine işaret ediyor. BitMine, piyasa oynaklığı sürse de dijital varlık tarafındaki ağırlığını koruyor.

BitMine’ın toplam Ethereum varlığı 6,05 milyon ETH’yi aşarken şirket, arzın yaklaşık yüzde 5’ine ulaşma hedefine yaklaştı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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