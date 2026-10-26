2026’da yeni çıkan memecoin’ler: MemeToro, DOGE ve PEPE karşılaştırması

Her hafta yeni çıkan coin’ler listelere katılıyor. Ancak yeni bir coin ile yıllardır piyasada bulunan bir memecoin aynı ölçütlerle değerlendirilemeyebilir. Bu yazıda, ön satış aşamasındaki MemeToro’yu ($MT), 2013’ten bu yana varlığını sürdüren Dogecoin (DOGE) ve 2023’te piyasaya çıkan PEPE ile aynı beş kriter üzerinden karşılaştırıyoruz.

Dogecoin ve PEPE artık yeni çıkan coin’ler değildir; karşılaştırma için referans noktalarıdır. Amacımız hangisinin yükseleceğini tahmin etmek değil, her birinin ne olduğunu, hangi iddialarını kanıtlayabildiğini ve hangi eksiklerinin bulunduğunu göstermektir.

MemeToro nedir? Yeni çıkan coin’ler arasında nasıl ayrışıyor?

MemeToro, BNB Chain üzerinde geliştirilen, açık kaynaklı ve yapay zeka destekli bir memecoin oluşturma platformudur. Platformun yapay zeka ajanı; sosyal medyayı, çevrim içi toplulukları ve haberleri tarayarak ilgi görmeye başlayan temaları belirler, bir memecoin fikri önerir ve bu önerinin gerekçesini yazılı olarak yayımlar. Böylece okuyucu, herhangi bir karar vermeden önce bir coin’in neden ortaya çıktığını görebilir. Projenin temel ilkesi şöyledir: Ajan önerir, şeffaf sözleşmeler uygular.

Fonlar, ekibin veya yapay zekanın kontrolündeki bir cüzdanda değil, bir emanet sözleşmesinde tutulur.

Her öneri, kriptografik özeti kayda geçirilen bir oluşturma manifestosu içerir. Böylece yayımlanan koşullar, sözleşmenin uyguladığı koşullarla karşılaştırılabilir.

Turlar sabit fiyatlıdır; tüm katılımcılar aynı fiyatı öder. Tasarımda ön tahsis veya ayrıcalıklı katılım bulunmaz.

Katılımcıların ayrılabildiği çıkış süresi boyunca turun kesinleştirilmesi engellenir.

Ajan uygun bir fikir bulamazsa hiçbir öneri yayımlamaz.

Kod, MIT lisansı kapsamında herkese açıktır.

Ajanın kimliği: ERC-8004

Projenin kod deposuna göre MemeToro ajanı, BNB test ağındaki resmi ERC-8004 kimlik siciline kayıtlıdır. Ajanın numarası 2673’tür. RoundFactory sözleşmesi, yalnızca bu ajan için kayıtlı cüzdanın bir tur yayımlamasına izin verir. Bu çalışma test ağındadır: Token oluşturma adımında bir simülasyon yürütücüsü kullanılır; gerçek bir token veya likidite oluşturulmaz.

Dogecoin (DOGE) nedir?

Dogecoin, dönemin kripto spekülasyonunu hicveden bir proje olarak Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından 6 Aralık 2013’te piyasaya sürüldü. Adını ve logosunu Doge internet memesinden alır. Scrypt tabanlı iş ispatı mekanizmasıyla çalışır, blok başına 10.000 DOGE ödül verir ve maksimum arz sınırı bulunmaz. Her yıl 5 milyar DOGE dolaşıma girer.

PEPE nedir? PEPE’nin geleceği hakkında neler biliniyor?

PEPE, 2023’te Ethereum üzerinde standart bir ERC-20 token olarak piyasaya çıktı. Toplam arzı 420,69 trilyon PEPE’dir ve işlem vergisi bulunmaz. CoinMarketCap’e göre PEPE’nin kendine özgü bir kullanım alanı veya resmi yol haritası yoktur.

PEPE incelemesi veya PEPE’nin geleceği hakkında bilgi arayanlar için dürüst yanıt şudur: Bir yol haritası veya ürün bulunmadığından fiyatı büyük ölçüde topluluğun ilgisine ve piyasa duyarlılığına bağlıdır. Bu yazıda PEPE veya başka bir coin için fiyat tahmini yapılmamaktadır.

MemeToro, DOGE ve PEPE karşılaştırması

Özellik MemeToro ($MT) Dogecoin (DOGE) PEPE Aşama Ön satış, 9. aşama 2013’ten beri piyasada 2023’ten beri piyasada Ağ BNB Chain Kendi blokzinciri, iş ispatı Ethereum, ERC-20 Arz 1,2 milyar $MT; %71 halka açık satış, %2 ekip Sınırsız; yılda 5 milyar DOGE 420,69 trilyon PEPE Amaç Açık kaynaklı, yapay zeka destekli token oluşturma platformu; geliştirme aşamasında Hiciv amacıyla ortaya çıkan memecoin Resmi kullanım alanı veya yol haritası bulunmayan memecoin Denetim Token: Coinsult, SolidProof, BlockSAFU. Token oluşturma sözleşmeleri denetlenmedi Akıllı sözleşme denetimi uygulanabilir değil Standart ERC-20 sözleşmesi Denenebilen ürün BNB test ağındaki tur erişime açık Ağ yıllardır çalışıyor Ürün yok Temel risk Yeni memecoin; ürün henüz tamamlanmadı Sınırsız arz, fiyat oynaklığı Kullanım alanının bulunmaması, fiyat oynaklığı

Yeni çıkan coin’ler için beş kontrol

Denetim raporu: Raporu açın ve denetlenen sözleşme adresinin satışta kullanılan adresle eşleştiğini doğrulayın. Arz dağılımı: Ekibe ve ayrıcalıklı kişilere ne kadar pay ayrılıyor? $MT için ekibin payı %2, halka açık satışın payı %71’dir. Ekip ve hesap verebilirlik: Ekip takma adlar kullanıyorsa kanıtlar, açık kaynak kodda ve tamamlanan geliştirme hedeflerinde bulunmalıdır. Denenebilen ürün: Teknik doküman bir ürün değildir. MemeToro’nun BNB test ağındaki turu, parasal değeri bulunmayan tBNB ile denenebilir. Çıkış koşulları: Proje gecikirse veya durursa ne olacağı açıkça yazılmış mı?

MemeToro’da henüz tamamlanmayan çalışmalar

Yapay zeka ajanının sayfasında “yakında” ifadesi bulunuyor.

Token oluşturma sözleşmeleri, denetlenmemiş bir taslak niteliğinde. Yürütücü bir simülasyon olduğu için gerçek token veya likidite oluşturulmuyor.

Kod deposundaki geliştirme günlüğüne göre factory sözleşmesi üzerinden henüz aktif bir tur yayımlanmadı.

Yol haritasında; yayımlanan dosyaların herkese açık bir adreste barındırılması, web sitesine bir listeleme sayfası eklenmesi, sistemin saatte bir çalıştırılması, gerçek token ve likidite oluşturma adımının uygulanması ve üretim ortamına geçilmeden önce bağımsız güvenlik incelemelerinin yapılması yer alıyor.

$MT ön satışı: Nelere dikkat edilmeli?

$MT ön satışı, 26 Ekim 2026 itibarıyla 0,00649 dolar fiyatla 9. aşamadadır. Bir sonraki aşama daha yüksek bir fiyatla açılacaktır. Sözleşme adresini yalnızca resmi siteden doğrulayın: 0x44412181b7eb66bff974c0a9a9e908e5bba8cfff (BNB Smart Chain). Reklamlar veya mesajlar aracılığıyla gelen bağlantılara güvenmeyin. Ayrıca kendi ülkenizdeki kripto düzenlemelerini ve vergi yükümlülüklerini kontrol edin.

Sık sorulan sorular

Yeni çıkan coin’ler nedir?

Yakın zamanda piyasaya sürülen veya ön satış aşamasında bulunan tokenlardır. Yeni olmaları; denetimler, ekip ve ürün konusunda daha az kanıt bulunması anlamına gelebilir. Bu nedenle aynı kontrollerden geçirilmelidirler.

Dogecoin (DOGE) nedir?

2013’te hiciv amacıyla ortaya çıkan, iş ispatı mekanizmasıyla çalışan ve maksimum arz sınırı bulunmayan bir memecoin’dir.

PEPE nedir, gelecekte ne olacak?

PEPE, Ethereum üzerinde çalışan ve resmi yol haritası bulunmayan bir ERC-20 meme tokenıdır. Geleceği hakkında kesin bir şey söylenemez; bu yazıda fiyat tahmini yapılmamaktadır.

MemeToro nedir?

BNB Chain üzerinde geliştirilen, açık kaynaklı ve yapay zeka destekli bir memecoin oluşturma platformudur. Ajan, öneriler üretir ve gerekçelerini yayımlar. Fonlar ise bir emanet sözleşmesinde tutulur. Platform geliştirme aşamasındadır.

MemeToro’nun DOGE ve PEPE’den farkı nedir?

DOGE ve PEPE, piyasada uzun süredir bulunan memecoin’lerdir. MemeToro ise yapay zeka destekli bir token oluşturma platformu geliştiren, ön satış aşamasındaki bir projedir. Bazı bölümleri denenebilir durumdadır ancak token oluşturma sözleşmeleri henüz denetlenmemiştir.

Sonuç

Yeni çıkan coin’leri değerlendirmenin en iyi yolu, hepsini aynı kontrollerden geçirmektir. Dogecoin ve PEPE, uzun süredir piyasada bulunan referans memecoin’lerdir. MemeToro ise kodunu, token denetimlerini ve test ağını incelemeye açan, henüz tamamlanmayan çalışmalarını açıkça belirten erken aşamadaki bir projedir. Kendi araştırmanız için bir başlangıç noktası olabilir ancak araştırmanızın yerini tutmaz.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi: