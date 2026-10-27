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BNB, ZEC, TRX ve SHIB’de kritik eşikler öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB, ZEC, TRX ve $SHIB’de kısa vadeli yönü belirleyebilecek kritik seviyeler öne çıktı.
  • 📌 BNB 735 doların, ZEC 1.195 doların ve TRX 0.328 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.
  • 🧭 SHIB ise eylül sonundaki zirvesinden sonra baskı altında kalarak çok haftalık diplerine yakın seyrediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında BNB, ZEC, TRX ve SHIB kısa vadeli görünüm açısından farklı eşiklerde işlem görüyor. BNB son geri çekilmenin ardından 735 dolar civarındaki trend çizgisinin üzerinde kalırken, ZEC 1.195 dolar desteği üstünde toparlanma çabasını sürdürüyor. TRX uzun vadeli desteğinden tepki verdi, SHIB ise son haftaların düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

İçindekiler
1 BNB ve ZEC’te toparlanma arayışı sürüyor
2 TRX destekten döndü, SHIB baskı altında kaldı

BNB ve ZEC’te toparlanma arayışı sürüyor

BNB 742 dolar seviyesinde bulunuyor. Ekim başında 810 dolara kadar çıkan varlık, ardından 705 dolara kadar geriledi ve yaklaşık yüzde 13 düşüş yaşadı. Sonrasında gelen sınırlı toparlanmayla birlikte fiyat yeniden 735 dolar civarındaki kısa vadeli ortalamanın üzerine yerleşti. BNB, Binance ekosisteminin yerel varlığı olarak borsadaki işlem ücretleri ve ağ içi kullanım alanlarıyla öne çıkıyor.

BNB’de 750 ile 760 dolar aralığı kısa vadede ilk önemli engel olarak görülüyor; 760 dolar üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde 780 ve 800 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Daha geniş görünümde BNB’nin temmuzda 540 dolardan yükselerek eylülde 800 doların üzerine çıkması, ana eğilimin henüz tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Buna karşılık 735 doların altına sarkılması halinde 705 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Bu bölgenin de kaybedilmesi durumunda 690 dolar bandı bir sonraki destek alanı olarak öne çıkıyor.

ZEC ise 1.241 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içi en düşük 1.178 doları gören varlık, 1.195 dolar civarındaki desteğin üzerinde kalmaya çalışıyor. Ağustos ayında 500 dolar civarından başlayan yükselişin eylül sonunda 1.700 dolara yaklaşması, ardından ise yaklaşık yüzde 30’luk geri çekilme yaşanması, ZEC’te oynaklığın yüksek kaldığını gösteriyor.

1.300 dolar seviyesi ZEC için ilk önemli direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış, 1.370 dolara doğru yeni bir hareketin önünü açabilir. Buna karşılık 1.195 doların altına inilmesi halinde 1.030 dolar civarı bir sonraki güçlü destek olarak izleniyor.

TRX destekten döndü, SHIB baskı altında kaldı

TRX 0.3309 dolar seviyesinde bulunuyor. Eylül sonunda 0.349 dolara kadar yükselen varlık, ekim boyunca kademeli şekilde geri çekildi ve 0.328 dolar civarındaki uzun vadeli destek bölgesinden iki kez tepki verdi. Bu görünüm, alıcıların söz konusu alanı korumaya çalıştığını ortaya koyuyor.

TRX’te 0.334 dolar üzerinde kapanış gelmesi, kısa vadeli düşüş eğiliminin sonlanması açısından ilk güçlü işaret olarak değerlendiriliyor.

Buna karşın 0.328 doların altındaki bir kapanış, görünümü zayıflatabilir ve fiyatı 0.322 dolara yaklaştırabilir. İşlem hacminin düşük kalması ise mevcut tepkinin henüz güçlü bir ivme kazanmadığını gösteriyor.

SHIB tarafında görünüm daha zayıf seyrediyor. Varlık 0.00000487 dolar civarında işlem görürken eylül sonundaki 0.00000627 dolar zirvesine göre yaklaşık yüzde 22 gerilemiş durumda. Fiyatın tüm ana hareketli ortalamaların altında kalması, satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Yukarı yönde 0.00000500 seviyesinin aşılması ilk toparlanma sinyali sayılabilir.

Aşağıda ise 0.00000476 ile 0.00000480 aralığı SHIB için en kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın kırılması halinde bir sonraki izlenecek seviye 0.00000440 olabilir. Düşük hacim, alıcı ve satıcı tarafında belirgin bir iştah oluşmadığını da gösteriyor.

VarlıkMevcut seviyeÖne çıkan eşik
BNB742 dolar760 dolar üzeri kapanış
ZEC1.241 dolar1.195 dolar desteği
TRX0.3309 dolar0.334 dolar üzeri kapanış
SHIB0.00000487 dolar0.00000476 desteği
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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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