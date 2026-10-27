🚨 Tim Draper, Satoshi Nakamoto'nun finans düzenine meydan okuduğunu söyledi.

Girişim sermayesi yatırımcısı Tim Draper, Bitcoin‘in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’yu küresel finansın temel kabullerine karşı çıkan iyimser yaklaşımı nedeniyle övdü. Draper, Forbes’in Amerika’nın en iyimser 250 kişisini sıraladığı listede 76’ncı sırada yer almasının ardından yaptığı paylaşımda, teknolojik ilerlemenin arkasındaki asıl itici gücün iyimserlik olduğunu savundu.

İyimserlik ve teknolojik ilerleme vurgusu

Draper, kısa vadede kötümserlerin haklı görünebildiğini, ancak ilerlemeyi sağlayan tarafın iyimserler olduğunu belirtti. Ona göre birçok dönüştürücü teknoloji, ilk ortaya çıktığında gerçekçi bulunmayan fikirlerin peşinden giden girişimciler sayesinde hayata geçti. Tim Draper, Silikon Vadisi’nde özellikle erken aşama teknoloji yatırımlarıyla tanınan bir yatırımcı olarak biliniyor.

“Kötümser kısa vadede haklı çıkabilir, ancak bütün ilerlemeden iyimser sorumludur. Bugüne kadar kaydedilen gelişmelere bakmak yeterli” görüşünü paylaştı.

Draper, bu çerçevede Hotmail’in kurucuları Sabeer Bhatia ve Jack Smith’i, ücretsiz e postayı geniş kitlelere ulaştıran isimler arasında gösterdi. Skype’ın kurucuları Niklas Zennström ve Janus Friis’i de internet üzerinden sesli iletişimin önünü açan girişimciler olarak andı. Tesla ve SpaceX yöneticisi Elon Musk’ı da elektrikli araçlar ile özel uzay taşımacılığı alanında yoğun şüphelere rağmen ısrarcı olduğu için öne çıkardı.

Satoshi’nin finans sistemine getirdiği yaklaşım

Draper’ın değerlendirmesinde asıl vurgu, Satoshi Nakamoto’nun 2008’de ortaya koyduğu Bitcoin modeline yöneldi. Satoshi Nakamoto, Bitcoin teknik dokümanını Ekim 2008’de yayımlayan ve gerçek kimliği halen bilinmeyen kişi ya da grup olarak anılıyor. O dönemde dijital ödemeler büyük ölçüde bankalar ve ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi merkezi aracılara dayanıyordu.

Bitcoin ise işlemlerin merkezi bir kuruma ihtiyaç duymadan doğrulanabildiği eşten eşe ve merkeziyetsiz bir ağ yapısı sundu. Bu model, kurumsal güvene dayanan geleneksel çerçeve yerine kriptografi ve dağıtık mutabakata dayalı bir sistem önerdi. Böylece değer transferi ve saklanması konusunda farklı bir finans anlayışı ortaya kondu.

“Henüz kimsenin görmediği bir dünyanın resmini çizenler girişimcilerdi” değerlendirmesini yapan Draper, teknolojik sıçramaların yatırımcılardan çok girişimciler tarafından başlatıldığını vurguladı.

Draper’ın Bitcoin geçmişi

Draper’ın Bitcoin’e ilgisi yeni değil. Yatırımcı, 2014 yılında ABD hükümetinin düzenlediği açık artırmada, Silk Road soruşturması kapsamında el konulan Bitcoin’leri yaklaşık 29.656 dolar karşılığında satın almıştı. Bu adım, o dönemde kurumsal çevrelerin önemli bölümünün mesafeli yaklaştığı bir varlığa erken dönemde verilen dikkat çekici desteklerden biri olarak öne çıkmıştı.

Son açıklamalarında da Draper, yatırımcıların değil girişimcilerin teknolojik dönüşümü başlattığı görüşünü yineledi. Bu yaklaşım içinde Satoshi Nakamoto, mevcut finans düzenine alternatif bir sistem tasarlayan ve yazılım aracılığıyla güven ilişkisini yeniden tanımlayan figürlerden biri olarak konumlandı.