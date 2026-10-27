RIPPLE (XRP)

Ripple, şirketler için 7 gün 24 saat hazine yönetimi platformu açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, şirketlerin işletme nakdini 7 gün 24 saat yönetebilen yeni platformunu tanıttı.
  • 💼 Sistem, boşta kalan fonları RLUSD’ye aktararak hafta sonu ve tatillerde de kullanım sunuyor.
  • 📊 AFP verilerine göre son bir yılda şirketlerin %46’sı nakit rezervini artırırken gerçek zamanlı araç ihtiyacı $XRP ekosistemi için yeni alan açtı.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple Treasury, 26 Ekim’de düzenlenen Swell 2026 konferansında şirketlerin nakit yönetimini günün her saati sürdürebilmesine odaklanan yeni platformunu tanıttı. Sistem, bankacılık altyapısının mesai dışı saatlerde yarattığı kesintileri azaltmayı ve işletme sermayesinin atıl kalmasını önlemeyi hedefliyor.

İçindekiler
1 Bankacılık saatleri dışındaki boşluk hedef alındı
2 Boşta kalan nakit RLUSD’ye yönlendiriliyor
3 Kurumsal talep artışıyla aynı döneme denk geldi
4 Tek altyapıda yapay zeka, ödeme kanalları ve dijital varlık

Bankacılık saatleri dışındaki boşluk hedef alındı

Platform, Ripple Treasury Kıdemli Başkan Yardımcısı Renaat Ver Eecke’nin liderliğinde geliştirildi. Ripple Treasury, şirketlerin nakit, ödeme ve likidite operasyonlarını yönetmeye odaklanan finansal teknoloji birimi olarak faaliyet gösteriyor. Çözümün American Airlines, Subway ve Christian Louboutin gibi şirketlerde kullanılmaya başlandığı aktarıldı.

Geleneksel hazine yönetiminde en büyük zayıf halka, bankacılık sisteminin çalışma saatleriyle sınırlı operasyon akışı olarak öne çıkıyor. Ripple, bu sorunu GSmart adlı özel bir sinir ağı ile aşmayı amaçlıyor. Sistem; nakit pozisyonu tahmini, işlem mutabakatı ve ödeme akışlarının dağıtımını otomatikleştirerek analitik süreçlerle uygulamayı aynı yapıda birleştiriyor.

Renaat Ver Eecke, şirketlerin artık haftanın her günü kesintisiz çalıştığını, bu nedenle finans ekiplerinin karmaşıklığı artırmadan ve kontrolü zayıflatmadan sermayeyi sürekli hareket ettirebilen araçlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Boşta kalan nakit RLUSD’ye yönlendiriliyor

Platformun merkezinde 24/7 Returns adlı araç yer alıyor. Bu yapı, hafta sonları ve resmi tatillerde bekleyen işletme nakdini otomatik olarak dijital cüzdanlara aktarıyor ve fonları Ripple’ın dolar endeksli stabilcoini RLUSD’ye çeviriyor. Böylece şirketler, boşta duran kaynaklarından kesintisiz biçimde getiri elde edebiliyor.

RLUSD, Ripple’ın ABD dolarına sabitlenmiş stabilcoin ürünüdür. Stabilcoinler, fiyatı genellikle bir itibari para birimine bağlı tutulan dijital varlıklardır ve ödeme ile likidite işlemlerinde oynaklığı azaltmak için kullanılır.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen ve ABD dolarına endeksli bir stabilcoindir. Hazine yönetiminde bu tür varlıklar, fonların zincir üstünde daha hızlı taşınmasına ve değer oynaklığının sınırlı tutulmasına hizmet eder.

Ver Eecke, yapay zekanın operasyonel tempoyu hızlandırdığı bir dönemde para yönetim sistemlerinin de piyasanın genel ritmine ayak uydurması gerektiğini vurguladı.

Kurumsal talep artışıyla aynı döneme denk geldi

Ürünün tanıtımı, şirketlerin daha esnek likidite araçlarına yöneldiği bir dönemde geldi. AFP Liquidity Survey verilerine göre şirketlerin yüzde 46’sı son bir yılda nakit rezervlerini artırdı. Araştırmaya katılan uzmanların yüzde 86’sı ise gerçek zamanlı likidite araçlarına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

MetrikOranAnlamı
Nakit rezervini artıran şirketler%46Şirketler daha fazla likit kaynak tutuyor
Gerçek zamanlı likidite aracı isteyen uzmanlar%86Anlık yönetim araçlarına güçlü talep bulunuyor

Tek altyapıda yapay zeka, ödeme kanalları ve dijital varlık

Ripple’ın yaklaşımı, farklı sağlayıcılardan ayrı yazılımlar toplamak yerine yapay zeka, ödeme altyapısı ve dijital varlığı tek çatı altında birleştirmesine dayanıyor. Bu yapı, kurumsal kullanıcılar için operasyonel yükü azaltırken uygulama sürecini de sadeleştirebilir.

Bu kurumsal ödeme alanının büyümesi, XRP Ledger üzerindeki kullanım yükünü de artırabilir. Böyle bir genişleme, Ripple’ın daha geniş teknoloji ekosistemindeki altyapı talebini destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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