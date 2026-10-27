Dogecoin’de hesap krizi, topluluk merkezileşme tartışması başlattı

Dogecoin topluluğunda, projenin temel bilgi kanallarının yeni bir ticari yapının kontrolüne geçmesiyle tartışma büyüdü. Gerilimi artıran gelişme, bağımsız Dogecoin Core geliştiricilerinin uzun süredir kullanılan X hesabının yeniden adlandırılması ve hesabın Dogecoin Labs yönetimine geçmesi oldu.

Toplulukta merkezileşme eleştirisi büyüdü

Eleştirilere göre bu adım, Dogecoin’in fiilen daha merkezileşmiş bir yapıya kaymasına yol açabilir. Topluluğun en bilinen isimlerinden Mishaboar, Dogecoin Foundation yönetimini özel şirket çıkarlarını öncelemekle suçladı. Mishaboar, resmi Dogecoin kanallarının artık ticari ürünlerin sert biçimde tanıtımı için kullanıldığını savundu.

Topluluk içindeki itirazların odağında, merkezi olmayan bir yapıya ait hazır iletişim kanallarının özel ticari amaçlarla devralınması yer aldı.

Muhalif kanat, dürüst bir ticari girişimin kendi medya ve iletişim kanallarını sıfırdan inşa etmesi gerektiğini belirtiyor. Bu görüşe göre, topluluk tarafından yıllar içinde oluşturulmuş hesapların ve görünürlüğün özel bir şirket yapısına aktarılması, Dogecoin’in kurucu ruhuyla çelişiyor.

Birleşme sonrası gerilim arttı

Tartışma, kısa süre önce gerçekleşen kurumsal birleşmenin ardından daha görünür hale geldi. MyDoge cüzdanı, DogeOS platformu ve Such App ödeme hizmeti, Dogecoin Foundation ile ABD merkezli halka açık House of Doge desteğiyle Dogecoin Labs çatısı altında bir araya geldi. House of Doge, Dogecoin ekosistemine odaklanan kurumsal girişimlerle bilinen bir yapı olarak öne çıkıyor.

Bu birleşme, ekosistemde ticari büyüme ile topluluk bağımsızlığı arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı. Özellikle bilgi akışının kim tarafından yönetileceği sorusu, teknik geliştirme kadar kritik bir başlık haline geldi.

Dogecoin Labs savunma yaptı

Dogecoin Labs yönetimi ise daha birleşik bir ticari altyapı kurulmadan ve ödeme araçları geniş kitlelere ulaşmadan Dogecoin’in küresel ölçekte benimsenmesinin zor olduğunu savunuyor. Şirketin başındaki Jordan Jefferson, bu yaklaşımın Dogecoin’i yalnızca dalgalı piyasa ilgisine bağlı bir varlık olmaktan çıkarmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

Dogecoin Foundation, Dogecoin Core blokzincirinin geliştirilmesinin açık kalacağını, Labs tarafının ise yalnızca pazar genişlemesine odaklanacağını açıkladı.

Foundation bu süreçte tarafsız kalmaya çalışsa da tartışma dinmedi. Kurum, çekirdek yazılım geliştirme sürecinin açık kaynak yapısını koruyacağını belirtirken, ticari genişleme ile teknik yönetimin birbirinden ayrıştırılabileceği mesajını verdi.

Çözüm arayışında ortak hesap önerisi öne çıktı

Bağımsız piyasa katılımcıları uzlaşı için farklı bir model öneriyor. Buna göre Dogecoin Labs’in bilgi kanalları üzerindeki tekil hakimiyeti sınırlandırılabilir; ortak hesaplar daha merkeziyetsiz bir yönetimle, içerik oylaması ve düzenli moderatör değişimi gibi yöntemlerle idare edilebilir.

Süre giden anlaşmazlık, DOGE için daha geniş bir sorunu da görünür kılıyor. Projenin küresel bir ödeme sistemi ölçeğine taşınması hedeflenirken, topluluk temelli ve bağımsız kimliğin nasıl korunacağı sorusu henüz net bir yanıt bulmuş değil.