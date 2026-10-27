Bitcoin’de yükseliş için koşullar iyileşti mi?

Bitcoin 79.766 dolardan işlem görürken, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yönelik para girişi devam etti. Zincir üstü veriler ise kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarından kaynaklanan baskısının azaldığına işaret etti. Ancak satış baskısındaki bu hafifleme, fiyatın yeniden yükselişe geçeceğini garanti etmiyor. Farside verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri dün toplam 110 milyon dolar net giriş kaydetti.

Kısa vadeli yatırımcıların kar satışları hafifledi

Glassnode’un son değerlendirmesine göre yakın dönemde Bitcoin alan yatırımcılar, güçlü satış baskısıyla ilişkilendirilen bölgeden çıktı. Eylül sonunda kısa vadeli yatırımcıların elindeki pozisyonların neredeyse tamamı kardayken bu oran yaklaşık %70’e geriledi.

Kardaki pozisyonların payının azalması, yatırımcıların kazançlarını realize etmek amacıyla oluşturabileceği satış baskısının hafiflediğini gösteriyor. Glassnode’a göre Bitcoin’de yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleyenler açısından mevcut giriş koşulları, bir ay öncesine kıyasla belirgin biçimde iyileşti.

Bununla birlikte, verinin işaret ettiği değişim doğrudan bir yükseliş sinyali olarak görülmüyor. Kar satışlarından kaynaklanan baskının azalması, Bitcoin’in bundan sonraki fiyat yönünü tek başına belirlemiyor.

Willy Woo’nun modeli Bitcoin’in döngülerine odaklanıyor

Bitcoin analisti Willy Woo ise Sminston With’ten esinlenerek geliştirdiği Monte Carlo simülasyon modelini tanıttı. Model, Bitcoin’in geçmiş piyasa performansından yararlanarak rastgele sayı üretimi yoluyla olası gelecek fiyat patikaları oluşturuyor.

Woo, modelde üç temel düzenleme yaptığını belirtti. Bunlardan ilki Bitcoin’in döngüsel piyasa yapısının hesaplamalara dahil edilmesi. İkincisi, fiyat hareketlerini önceden seçilmiş ideal bir olasılık dağılımına uydurmak yerine, geçmiş verilerden Bitcoin’in kendi olasılık dağılımının yeniden oluşturulması.

Üçüncü düzenleme ise kullanılan veri dönemini kapsıyor. Model, 2018’deki piyasa dibinden 2022’deki piyasa dibine kadar olan verileri esas alıyor ve daha eski dönemleri dışarıda bırakıyor. Woo’nun amacı, türev ürünler, ETF’ler ve hızlı tasfiye mekanizmalarıyla şekillenen modern piyasa ortamına daha uygun sonuçlar üretmek. Model ayrıca Bitcoin’in her döngüde azalan getirilerini yansıtmak için kuvvet yasasına dayalı bir ölçekleme mekanizmasını koruyor.

Woo, özellikle sonuçların 28’inci yüzdelik dilimindeki fiyat patikasını öne çıkardı. Bu patika, analistin gözlemlediği, bir sonraki piyasa dibinin önceki döngünün zirvesi yakınında destek bulabileceği örüntüsüyle örtüşüyor.

Sminston With’in daha önce paylaştığı ayrı bir Monte Carlo deneyinde ise Bitcoin için 2034’e uzanan 5.000 simülasyon çalıştırılmıştı. Bu deneyde 2034 için elde edilen sonuçların hiçbiri yaklaşık 80 bin dolarlık referans seviyesinin altında kalmadı. Ortanca sonuç yaklaşık 1,48 milyon dolar olurken alt %5’lik dilimdeki sonuç yaklaşık 464 bin dolar olarak hesaplandı.

Mevcut verilerde Bitcoin açısından somut gelişme, ETF’lere para girişi sürerken kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarından kaynaklanan baskısının hafiflemesi. Uzun vadeli simülasyonlar olası fiyat aralıkları sunsa da Bitcoin’in 79.766 dolardan sonraki kısa vadeli yönü hakkında kesin bir sonuç vermiyor.