Ripple banka onayını aldı: XRP balinaları birikimi artırıyor

Ripple, ABD’de federal denetime tabi bir tröst bankası kurmak için nihai onay alırken kurumsal finans hizmetlerini de genişletti. Şirketin banka yapılanması, RLUSD işlemleri ve dijital varlık saklama hizmetleri için yeni bir zemin oluşturuyor. Aynı dönemde XRP’de fiyat baskısına rağmen büyük yatırımcıların birikimlerini artırması dikkat çekiyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 26 Ekim’de X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nin (OCC) Ripple National Trust Bank’ın kurulmasına nihai onay verdiğini duyurdu. Şirket, bu yapı üzerinden dolara sabitli stablecoin’i RLUSD’nin operasyonlarını desteklemeyi ve kurumsal müşterilere dijital varlık saklama hizmetleri sunmayı planlıyor.

Garlinghouse, kararı geleneksel finans ile kripto sektörünün birlikte çalışmasına örnek gösterdi. Kripto şirketleri ve bankaların iş birliğiyle daha iyi sonuçlar elde edebileceğini belirterek dönüşümün mevcut finans sisteminin içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Ripple Treasury’ye yapay zeka ve kesintisiz getiri özellikleri

Ripple, banka onayının yanında kurumsal hazine yönetimi platformu Ripple Treasury için de yeni özellikler açıkladı. Şirketin 26 Ekim tarihli duyurusuna göre yenilikler, bir gün önce New York’ta düzenlenen Swell 2026 etkinliğinde tanıtıldı. Güncelleme, American Airlines, Subway, Christian Louboutin ve Adecco gibi küresel şirketlerin kullandığı hazine yönetim sisteminin kapsamını genişletiyor.

Yeni özelliklerin merkezinde yapay zeka destekli iş akışı otomasyonu ve gerçek zamanlı nakit yönetimi bulunuyor. Ripple’ın kendi yapay zeka çözümü GSmart ile bağlantılı sistem; nakit akışının izlenmesi, tahminler, mutabakat, likidite yönetimi ve ödemeler gibi süreçleri otomatikleştirmeyi amaçlıyor.

Platforma eklenen “24/7 Returns” özelliği ise uygun kurumsal müşterilerin atıl fonlarından geleneksel bankacılık saatleri dışında da gelir elde etmesini hedefliyor. Gece, hafta sonu ve tatil günlerini kapsayan hizmet; RLUSD ile Ripple cüzdanlarında tutulan ve belirli koşulları karşılayan diğer dijital varlıklar için kullanılabiliyor. Şirketler, ayrıca dijital varlık alım satımını yönetmeden ilgili programların şartları kapsamında getiri elde edebiliyor.

XRP balinaları biriktiriyor: Fiyatta hangi seviyeler izleniyor?

Ripple’ın kurumsal hizmetlerini genişlettiği dönemde, XRP’nin büyük yatırımcılar arasındaki yoğunlaşması da Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Santiment’in paylaştığı verilere göre en az 10 milyon XRP bulunduran cüzdanlar, toplam 46,87 milyar XRP tutuyor. Bu miktar, şirketin verilerinde toplam arzın yaklaşık yüzde 68,5’ine karşılık geliyor.

Santiment, XRP’nin 1,29 dolar civarında fiyat baskısıyla karşılaşmasına rağmen büyük yatırımcıların varlıklarını artırmayı sürdürdüğünü belirtti. Küçük yatırımcıların satışlarına karşılık balinaların birikime devam etmesi, ileride yaşanabilecek bir toparlanma için daha elverişli koşullar oluşturabilir. Ancak büyük cüzdanlardaki artış, tek başına hemen yükseliş başlayacağı anlamına gelmiyor.

Kısa vadede 1,30 dolar, fiyatın yönü açısından izlenen ilk eşik olarak öne çıkıyor. Aşağıda 1,20 dolar desteğinin korunması ve balina varlıklarının yüksek kalması, birikime dayalı toparlanma senaryosunu destekliyor. Daha belirgin bir yükselişin teyidi için ise 1,50 doların geri alınması önem taşıyor. Santiment’e göre fiyat bu seviyenin üzerine çıkarken büyük yatırımcıların birikimi de sürerse orta ve uzun vadeli toparlanma beklentisi güçlenebilir.

Banka onayı ve hazine yönetimi yenilikleri, Ripple’ın düzenlemeye tabi kurumsal finans hizmetlerindeki kapsamını genişletiyor. XRP açısından ise mevcut verilerin gösterdiği somut ayrım, büyük yatırımcıların birikimine henüz belirgin bir fiyat toparlanmasının eşlik etmemesi. Bu nedenle 1,20 dolar desteğinin korunması ve 1,50 doların geri alınması, birikimin fiyat hareketiyle desteklenip desteklenmediğini değerlendirmede öne çıkıyor.