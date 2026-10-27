Ripple, ABD’de ulusal tröst bankası kurmak için nihai onayı aldı

Ripple, ABD para denetim kurumu OCC’den federal denetime tabi kendi ulusal tröst bankasını kurmak için nihai onay aldı. Şirketin kurumsal hizmetlerini genişletmesi açısından önemli görülen bu adım, özellikle stabilcoin RLUSD ve saklama faaliyetleri bakımından yeni bir çerçeve oluşturacak.

Onayın kapsamı netleşti

Onayla birlikte Ripple National Trust Bank, RLUSD’nin rezervlerini yönetebilecek, stabilcoin sahipleri için teminat tröstü olarak görev yapabilecek ve kurumsal müşterilere dijital varlık saklama hizmeti sunabilecek. Yapı, geleneksel mevduat toplayan ve kredi veren bir ticari banka olarak çalışmayacak.

Brad Garlinghouse, kripto varlıklarla bankaların birlikte daha verimli çalıştığını savunduklarını belirterek, son onayın dijital varlıkların mevcut finans sistemine nasıl entegre edilebileceğini gösterdiğini söyledi.

Garlinghouse ayrıca dönüşümün sistemin dışında değil, sistemin içinden geldiğini vurguladı. OCC’nin verdiği nihai onay, Aralık 2024’te alınan koşullu onaydan yaklaşık 10 ay sonra tamamlanmış oldu.

Federal denetime tabi olacak yeni yapı, Ripple’ın düzenleyici ve finansal altyapısını güçlendirecek. Buna karşılık RLUSD’nin ihraççısı değişmeyecek. Stabilcoin, New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından düzenlenen Ripple iştiraki Standard Custody & Trust Company üzerinden çıkarılmayı sürdürecek.

Kurumsal hizmetler öne çıkıyor

Yeni kurumun ana odağı, rezerv yönetimi ve emanet niteliğindeki saklama hizmetleri olacak. Ripple, RLUSD’nin Aralık 2024’teki lansmanından bu yana piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şirket, bu stabilcoinin kurumsal ödeme ve işlem altyapısında giderek daha fazla kullanıldığını da belirtti.

Piyasada düzenleyici başlıkların yanı sıra fiyat hareketlerini ve yatırımcı davranışlarını izleme ihtiyacı da artıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

XRP fiyatına etkisi sınırlı kaldı

Ripple’ın son düzenleyici kazanımına rağmen XRP fiyatında güçlü bir sıçrama görülmedi. 27 Ekim erken işlemlerinde XRP, 1,30 dolar ile 1,31 dolar aralığında seyretti ve son 24 saatte sınırlı hareket gösterdi.

Şirketin attığı bu adım, doğrudan XRP talebini artıran bir gelişmeden çok RLUSD hizmeti ile kurumsal saklama faaliyetlerine bağlı bir genişleme niteliği taşıyor.

Bu gelişme, Ripple’ın 27 ile 29 Ekim tarihlerinde New York’ta düzenleyeceği Swell 2026 konferansı öncesinde geldi. Etkinlikte geleneksel finans temsilcileri, kripto sektörü yöneticileri ve XRP ekosisteminden katılımcıların bir araya gelmesi bekleniyor.