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  •   Dünyaca Ünlü CEO Kripto Para Yatırımcılarını Çıldırttı: Neredeyse SBF’yi Aklayacak!

Dünyaca Ünlü CEO Kripto Para Yatırımcılarını Çıldırttı: Neredeyse SBF’yi Aklayacak!

Dünyaca ünlü kripto para yatırımcısı CEO yaptığı açıklamayla birlikte tüm tepkileri üzerine çekti. SBF hakkında yaptığı açıklama tepki topladı.
21:30
19 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tüm dünyada işlem yapan veya takipçi olan kripto para topluluğu, Amerikalı girişimci Michael Saylor’u Sam Bankman-Fried hakkındaki son açıklaması nedeniyle eleştirdi. MicroStrategy kurucu ortağı, tüm dünyada ve özellikle finans çevrelerinde Bitcoin’in benimsenmesine verdiği destekle tanınıyor.

Şirketi, son fiyat düşüşü nedeniyle gerçekleşmemiş ağır kayıplarla karşı karşıya kalmasına rağmen Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi olarak öne çıkıyor. Bu yılın başlarında Saylor, kripto odaklı bir pozisyona geçmek için Microstrategy CEO’luğu görevinden istifa etti.

Michael Saylor Ve Sam Bankman-Fried

Saylor, Bitcoin ve gelecekteki beklentileri hakkında rastgele ifadeler tweet’leme konusunda bir hünere sahip. Son paylaştığı tweetin’de, FTX kullanıcılarını dolandırarak paralarıyla işlem yaptığı iddiaları nedeniyle yoğun bir düzenleyici incelemeye tabi olan FTX kurucusu SBF’nin dolaylı olarak çok sayıda Bitcoin maksimalisti yarattığını öne sürdü.

Ancak Saylor’un tweet’i, FTX’in çöküşüyle sonuçlanan olaylar bütününün yükünü zaten omuzlarında taşıyan kripto topluluğundan çok ağır eleştiriler aldı. Saylor’ın açıklaması, FTX’in son çöküşü sebebiyle Bitcoin’in benimsenmesine dolaylı olarak yardımcı olmada SBF’nin rolünü ima ediyordu.

Sam bir milyon Bitcoin Maksimalisti yarattı.

Buna yanıt veren bir kripto meraklısı, maksimalistlerin merkezi olmayan finans (DeFi) yerine merkezi protokolleri teşvik ettiğini söyledi. Mario Romero’nun tweet’i ise şu şekildeydi:

DeFi yerine merkezi mekanları teşvik edenler Maximalist’ti. Sam onları dinleyen pek çok insanı dolandırdı.

Microstrategy Ne Durumda?

Microstrategy şu anda yaklaşık 10.000 BTC’yi elinde tutuyor. Fiyat takip platformu CoinMarketCap’e göre, BTC fiyatı son 24 saatte %0,11 düşüşle 16.654 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu arada, kripto piyasasının FTX’in neden olduğu çöküşten kurtulmasının ne kadar süreceği henüz belli değil. Son 30 gündeki en yüksek seviyelerle karşılaştırıldığında BTC şu anda yaklaşık %30 değer kaybetmiş durumda. Aynı durum diğer büyük kripto para birimleri için de geçerli.

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