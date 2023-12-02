ALTCOIN

Boğa Sezonu Yükleniyor! Popüler Altcoin Tüm Zamanlar Rekoru Kırdı

Özet

  • Boğa sezonunun işaretleri ortaya çıkmaya başladı.
  • Bir altcoin bugün tüm zamanlar rekoru kırdı.
  • Altcoin için sırada nelerin olduğu merak konusu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para birimlerinin dinamik dünyasında, Ordinals (ORDI) son zamanlarda dikkat çeken etkileyici bir piyasa performansı sergileyerek ön plana çıktı. Titiz bir analiz, ORDI’nin fiyat hareketlerinin Fibonacci geri çekilmesi başına altın oranla aynı hizada olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre bu durum genellikle bir fiyat sıçraması potansiyeline işaret eden çok önemli bir konumlandırma.

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Boğa Dalgası ORDI’yi En Çok Kazandıran Pozisyona YükselttiPiyasa Yapısı Yaklaşan Bir Kırılmayı Haber Veriyor

Boğa Dalgası ORDI’yi En Çok Kazandıran Pozisyona Yükseltti

Geçtiğimiz 24 saat içinde ORDI, emsallerini geride bırakarak önemli bir yükseliş ivmesi yaşadı. Gün içi en düşük seviyesi olan 21,01 dolardan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 30,23 dolara gelen ORDI, kripto para dünyasında dikkat çekti. Bu kayda değer yükseliş trendi hem yatırımcıların hem de traderların dikkatini çekti.

ORDI’nin potansiyeline olan güveni daha da artıran kritik teknik göstergeler yükseliş tablosu çiziyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve 4 saatlik grafikteki MACD metriği pozitif eğilimler sergiliyor. RSI 90,24 seviyesinde olup bir geri çekilmeden önce gelebilecek aşırı alım durumuna işaret ederken, MACD metriğinden gelen pozitif ivme alıcı ilgisinin sürdüğüne ve fiyatların artmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Piyasa Yapısı Yaklaşan Bir Kırılmayı Haber Veriyor

ORDI‘nin piyasa yapısını incelemek, yükseliş hissine başka bir katman daha ekliyor. Varlık sürekli olarak daha yüksek dip seviyeleri kaydetmekte. Bu formasyon genellikle hakim trend çizgisinden bir kırılma ile ardından daha yüksek bir tepe oluşumundan önce gelmekte. Bu formasyon, güçlü yükseliş momentumunun altını çiziyor ve traderlar arasında stratejik planlama için çok önemli bir faktör olarak hizmet ediyor.

Son zamanlarda 1 saatlik grafikte görülen fiyat hareketlerinin stratejik yatırımcılar için avantajlı olduğu kanıtlanmış durumda. Bir trend çizgisi kırılmasının teyit edilmesi, son dönemdeki yüksek dalgalanmadan kâr elde ederek stratejik olarak kullanılan cazip bir giriş noktası sağladı.

Bu stratejik hareket, sürekli gelişen kripto para ortamında getirileri en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan zamanında piyasaya giriş ve çıkış stratejilerinin önemini vurgulamakta.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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