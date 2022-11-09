Ellerinde 30 kripto para var ve bunları her an satılabilir. Yatırımcılar özellikle Solana ekosistemine karşı temkinli olmalı.

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FTX’in iflası Solana’nın da ciddi anlamda değer kaybetmesine neden oldu. Sonuç olarak SOL Coin 15 doların altında düştü. Bu fiyat hareketinin temelinde FTX ve Alameda’nın yaptığı SOL Coin satışları yatıyor. Peki bir sonrası tuzak hangisi olacak? Alameda, Binance anlaşmasından önce hangi kripto paralarını sepetinden boşaltacak. Seçenek çok, en büyük birikimin olduğu 30 kripto parayı sizin için hazırladık.

FTX’in Tuttuğu Kripto Paralar

8 Kasım akşamı itibariyle Alameda ve FTX’in elinde tuttuğu kripto paralara dair bir sızıntı oldu. Bu sızıntının kaynadığı bilinmese de veriler tutarlı görünüyor. İşte şirketin elindeki en büyük 10 kripto para;

Burada en fazla dikkat çeken hep söylediğimiz FTX Token (FTT)’dir. Şirket satışlara devam etse de elinde yüklü miktarda token kalmış. USDT ve USDC’nin akıbeti kesin değil. SRM ise Solana ekosistemindeki bir kripto para ve birkaç gündür yaşayabileceği düşüşe işaret etmiştik. Diğer 20 kripto para ise şöyle;

Yatırımcılar özellikle bu kripto paralarda gelecek toplu satışlara karşı hazırlıklı olmalıdır. BTC ve ETH gibi altcoinlerde ciddi hareketlere sebep olmasalar da piyasa değeri örneğin 30 milyon dolar olan bir altcoin için 5 milyon dolarlık satış yaparak fiyatı %90+ aşağı düşürebilirler.

Kripto Paralar Çakılıyor

Bitcoin fiyatı 16.100 dolara kadar düştüğü için altcoinler tarihi düşüşler yaşıyor. Binance anlaşmadan vazgeçti ve Alameda yan şirketi FTX ile birlikte varlıklarını satmak için yollar arayacak. Sorun şu ki Solana, Aptos ve daha birçok ekosistemin inşasında rol aldılar. Şimdi bu devin tarihe gömülüyor olması en büyük destekçisi oldukları projelerin de ciddi kan kaybetmesine neden olacak. Yani zaten yeterli olmayan bilançoları son kripto çöküşüyle birlikte hızla erimeye devam ediyor.

İddialara göre SBF iflas başvurusunda bulundu ve borç verenlere şahsi olarak 600 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor. Şirketin müşterilere yapması gereken ödemenin toplam boyunun ise 6 milyar doları geçtiği düşünülüyor. FTX TR kullanıcıları TL cinsinden 50.000 TL’ye kadar çekim yapabiliyor. Eğer varlıklarınızı FTX Global’den FTX TR’ye dahili olarak transfer edebilirseniz en azından zararınızın bir kısmını telafi edebilirsiniz.