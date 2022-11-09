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Kripto topluluğunun tarafından SOL hakkında oluşan genel kanı, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) FTX’i devralmasıyla ilgili olumlu bir tweet atması halinde Solana’nın tekrar bir yükselişe geçebileceği yönündeydi. Ancak, şu anda hiçbir alıcı bulunamadığı için Solana’nın içinde bulunduğu şartlar dahilinde anlamlı bir toparlanma yapması ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Cumartesi Her Şey Yolunda Başlamıştı

Solana, Google’ın ağın doğrulanmasına yardımcı olmak için bir Solana doğrulayıcısı çalıştırdığı haberiyle Cumartesi günü sahte bir yükseliş yaşadığından bu yana durmaksızın düşüyor. Fiyat Cumartesi öğleden sonra kısa bir süre için bazı borsalarda 38 dolara ulaştı ve kısa süre sonra düşmeye başladı.

Bir gün sonra CZ, Binance’ın 2,1 milyar dolarlık FTT token’larını satacağını duyurduğunda Solana da bundan büyük bir darbe aldı ve yatırımcılar tarafından satılmaya başlandı. Cumartesi gününden bu yana %50 düşüş yaşadı. Geçtiğimiz dakikalarda da bildirdiğimiz üzere bir milyar Solana Token‘ı önümüzdeki saatlerde muhtemelen piyasaya sürülmek üzere elden çıkarılacak.

FTX’in ciddi likidite sorunları bulunuyor ve kanıtlar, operasyonlarını kurtarmak için fon toplamak için çabaladığı anlamına geliyor olabilir. FTX’in müşterilerin fonlarını neden kullanamadığı belli değil, ancak müşteri fonlarının yanlış gidebilecek riskli yatırımlar yapmakta kullanılıyor olması ihtimali de kripto çevrelerinde kulaktan kulağa dolaşıyor. FTX’in sahibi olan Alameda’nın bilançosu, şu anda da çökmekte olan token FTT tarafından desteklenmişti.

Alameda Hatrı Sayılır Token Sahibi

Alameda, Solana arzının %10’una sahip olduğunu iddia ediyor, ancak rakam bundan çok daha büyük olabilir. Alameda, Solana’nın en büyük destekçisiydi ve SBF onu bir Ethereum rakibi olarak geniş çapta tanıttı.

Zincir üzerindeki analistler yakın zamanda FTX’in token’larını satmak için Solana’nın Ethereum köprüsünden faydalanıyor olabileceğini iddia etti. Tüm borsalardaki emir defterleri, 17,1 dolar ve 15,1 dolardan bazı satın alma emirleri ile Solana’nın yoğun satışını gösteriyor.

Kaldıraçlı emir defterlerinde CoinGlass, son 24 saat içinde 54 milyon dolardan fazla likidasyonla kısa pozisyonlardansa biraz daha fazla uzun pozisyonun bulunduğuna dikkat çekiyor. Cryptocom ayrıca Solana zincirinden USDT ve USDC para çekme işlemlerini durdurdu ve türev ticaret platformu Deribit SOL opsiyonlarını ve vadeli işlem vadelerini duraklattı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.