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Her şey o kadar hızlı oldu ki kripto paralara aşina olanlar bile bu kaosun ortasında neler olup bittiğini kaçırdı. Kripto para piyasaları son derece hızlı biçimde düşüyor. Bitcoin çok uzun bir aranın ardından yazı hazırlandığı sırada 16.800 dolardan alıcı buluyor. FTT 3 dolara kadar düştü ve Solana fiyat 13 dolara indi. Geçtiğimiz yıl Solana 250 doların üzerinde bir fiyattan alıcı buluyordu. Son birkaç güne göre SOL Coin fiyatındaki kayıp %90’ı aştı.

10 Maddede FTX Neden Satıldı?

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsaları arasında yer alan FTX satılıyor. Bu satışla ilgili ve neden satıldığı konusunda bilmeniz gereken 10 önemli detay var. Kelimelere boğmadan özet biçimde bu süreci işleyelim.

FTX ve Alameda iki ayrı şirket gibi görünse de ciddi ticari ilişki içindeydi. Hatta Alameda ve FTX net biçimde tek elden yönetiliyordu.

Alameda, LUNA iflasında 3AC ile birlikte çok ciddi darbe aldı.

iflasında 3AC ile birlikte çok ciddi darbe aldı. FTX borsaya para yatıran müşterilerinin varlıklarını izinsiz şekilde kullandı.

Müşteri varlıklarının izinsiz kullanımı şiddetlenen kripto para kışında çok büyük kayıpları tetikledi.

Müşteri varlıklarıyla kazanç elde etmeye çalışan FTX ve Alameda yaşadığı kayıplar nedeniyle likidite sorunu yaşadı.

Binance CEO’su FTT hakkında attığı Tweet nedeniyle bir “Bank Run” süreci başlattı. Bu süreç tüm müşterilerin korku ve panikle borsadan para çekmeye yönelmesidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi FTX’in tüm müşterilerine ödeyecek kadar likit varlığı yoktu.

FTX ve Alameda ’nın bilançosunun çok büyü bir kısmını FTT, SOL gibi kendi bastığı veya erken dönemde yatırımcısı olduğu tokenler oluşturuyordu. Bunların değeri düştükçe Alameda’nın FTT/SOL gibi varlıkları teminat göstererek aldığı stablecoin kredileri tehlikeye düştü.

ve ’nın bilançosunun çok büyü bir kısmını FTT, SOL gibi kendi bastığı veya erken dönemde yatırımcısı olduğu tokenler oluşturuyordu. Bunların değeri düştükçe Alameda’nın FTT/SOL gibi varlıkları teminat göstererek aldığı stablecoin kredileri tehlikeye düştü. FTT/SOL bilançoda ana kalemleri oluşturuyordu bunların değer kaybı birçok pozisyonlarının tasfiyesine neden oldu ve bu onların iflasını hızlandırdı.

FTX’in elinde yaklaşık 6 milyar dolara yakın nakit olması gerekiyor, bu olmadığı için müşterilerinin para çekme taleplerini karşılayamıyor. Aslında bu onun resmen iflas ettiğini gösteriyor.

Müşteri mağduriyetini önlemek ve hukuki yaptırımlardan kaçma isteyen FTX CEO’su SBF, likidite sağlaması koşuluyla borsayı Binance’a satmayı kabul etti.

Ancak bir sorun var. Binance halen FTX’in mali durumunu inceliyor ve her an anlaşmadan cayabilir. Çünkü iddialara göre borsanın likiditesi sıfırlandı ve yatırım yapmaya değer bir varlığı kalmadı. Binance, satış kararını 36 saat içinde netleştirecek.

FTX Kimin?

Bu bir kripto para borsasıdır. Birçok yan şirketi var. Bunlardan bazıları direkt FTX ile bağlantılı değilmiş imajıyla faaliyet gösteriyor. FTX Ventures, Alameda ve FTX Borsası en büyük üç kuruluşu temsil ediyor. Herkesin tanıdığı genç milyarder (artık milyarder değil) Sam Bankman Fried meşhur SBF tarafından kuruldu. FTX kurucusu daha önce Japonya pazarında Bitcoin satarak yaklaşık %10 makas sayesinde arbitraj kazancı elde ediyordu.

FTX Hangi Ülkenin?

İlk kuruluş döneminde Binance gibi birçok yerden destek aldığı için herhangi ülkenin diyemeyiz. Ancak SBF, ABD’de son derece etkili bir isimdir. Herhangi bir ülkeye direkt olarak bağlı olmasa da ABD’nin senatosunda SBF dinlendiği için onu ABD merkezli bir borsa olarak tanımlayabiliriz. Önceki ABD seçimlerinde FTX kurucusu Biden’ın en büyük destekçilerinden biriydi. Vaadinden vazgeçmeden önce 2024 seçimleri için 1 milyar dolar harcayabileceğini söylemişti.

FTX Ne Zaman Kuruldu?

Mayıs 2019 tarihinde Antigua ve Barbuda’da kurulmuştur ve merkezi Bahamalar’dadır. Bu yıl itibariyle 1 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veriyor. Teknolojiden sorumlu başkanı ve kurucu ortağı Gary Wang ve SBF kadar ön planda değil.