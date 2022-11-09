Piyasaların tecrübeli kripto para analistlerinden biri akıllı sözleşme platformu olan Ethereum'da (ETH) ciddi oranda bir düşüş öngördü!

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Kripto para piyasalarına tahminleriyle damga vuran bir uzman analist, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) büyük olasılıkla ayı dönemimin en düşük seviyelerine doğru ilerleyen bir düşüş ivmesiyle karşı karşıya olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

“Ethereum’da Yüzde 73 Düşüş”

Kıdemli kripto para analisti Justin Bennett Twitter üzerinden 110.700 takipçisine, önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un son 24 saat içerisinde değerinin yaklaşık %15 oranında değer kaybetmesinin ardından daha da derin bir düşüşe hazırlanıyor gibi göründüğünü öne sürdü.

Bununla birlikte uzman analiste göre, Ethereum’un 2018 ayı piyasasındaki fiyat hareketine benzer bir görünüm yansıttığını ve kripto para biriminin o yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 1.440 dolardan 86 dolara gerilemesinden sonra değerinin yaklaşık %94’nü kaybettiğini öne sürdü. Justin Bennet açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yatırımcılar adına bir hatırlatma: Ethereum’un dip seviyesi muhtemelen 1.000 dolardansa 300 dolara daha yakın. Değişen tek şey, Ethereum’un makro tabanına bir adım daha yaklaşması. Her zamanki gibi bu sadece benim fikrim. Kelimenin tam anlamıyla son ayı piyasasının tekrarı yaşanıyor. Ancak birçok kişi bunun ‘olamayacağını’ iddia ediyor.

Bitcoin’de Dip Seviyesi

Ayrıca uzman analistin grafikleri incelendiğinde, Ethereum adına 2023 yılının başlarında 357 dolar seviyesine kadar bir düşüş ivmesi yaşanacağı belirtiliyor. Belirtilen hedefe doğru bir hareket, Ethereum için yaklaşık %73 oranında bir aşağı yönlü hareketi temsil ediyor. Ethereum’un ardından piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin’i (BTC) ele alan Justin Bennett, 2022 yılında 17.000 doların altında yeni bir dip seviyesi yaşanmasının sonrasında bile, kripto para birimi için dibin henüz gelmediğini vurgulayarak açıklamalarında şunları söyledi: