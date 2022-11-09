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Kripto para yatırımcılarının gündemi yoğun ve yarın açıklanacak olan enflasyon verisi üst sıralardan şimdilik düştü. Bitcoin fiyatı aylar sonra yeniden 17.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Sorun şu ki bu bölgede ciddi bir destek bulunmuyor ve ilerleyen saatlerde/günlerde gelecek açıklamalar BTC’nin daha da erimesine den olabilir. Solana yatırımcılarının durumu çok daha kötü, peki ama neden?

Solana (SOL) Batar Mı?

FTX ve Alameda popüler Ethereum katilinin en büyük destekçisiydi. Doğal olarak erken dönemde yatırım yaptıkları için ellerinde milyarlarca dolar değerinde SOL Coin bulunuyor. Bunun bir kısmı FTT Token’i kurtarmak isteyen şirket tarafından satıldı. Geçtiğimiz yıl bugünlerde SOL fiyatının 15 dolara yaklaştığını hayal etmek güçtü. Ancak bugünlerde kabus gerçek oluyor. Pazar günü yaptığımız uyarıda SOL Coin fiyatının da ciddi erimeye yaşayabileceğinden bahsetmiştik.

FTX ve Alameda’nın satışları yetmezmiş gibi şimdi de Solana doğrulayıcılarının paniği piyasada daha büyük bir SOL düşüşünü tetikleyecek. Veriler kritik ve sadece saatler kaldı. Yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekiyor.

SOL Coin Son Dakika

Solana doğrulayıcıları 49,6 milyon SOL’un (945 milyon dolar) kilidini açmayı planlıyor. Coin arzının %13’ünü temsil eden bu rakam, herhangi bir Solana döneminde kilidi açılacak ikinci en büyük token hacmi ve kripto piyasasında önemli bir çalkantının yaşandığı bir dönemde geliyor. Solana Compass‘tan alınan veriler, mevcut Solana ağ dönemi olan Epoch 370’in 10 Kasım’da UTC ile saat 8.30 civarında sona ereceğini gösteriyor. Türkiye saatiyle sadece 19 saat kaldı. Yarın 13:00’da doğrulayıcılar sisteme kilitledikleri SOL Coin’lerini hareket ettirebiliyor olacak.

Solana’nın mevcut düşüşü, FTX’in çöküşüyle tetiklenen daha büyük bir piyasa satışının bir parçası. Bitcoin şu anda iki yılın en düşük fiyatına gerilemiş durumda ve kripto paraların kümülatif değeri en sonra 2021 Ocak ayında bu seviyelere düşmüştü. Doğrulayıcılar tarafından hareket ettirilebilecek olan 1 milyar dolar değerinde SOL Coin hızlı satışları beraberinde getirebilir. Özellikle uzun vadede Solana ekosisteminde gelecek görmeyenlerin sayısı son 24 saatte hızla artıyor. Aptos, SUI ve daha Alameda bağlantılı birçok kripto paranın geleceği konusunda yaygın endişeler var. Yatırımcılar daha da artması muhtemel volatiliteye hazırlıklı olmalı.

Yazı sonunda toplam rakam 50,7 milyon SOL’a yükseldi.