Popüler bir analist son büyük düşüş dahil hepsini doğru bildi. BTC ve 5 altcoin önemli dip hedefleri var.

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Popüler bir kripto para analisti yaklaşık son 3 ayda yaşadığımız neredeyse tüm büyük fiyat hareketlerini doğru tahmin etti. Bitcoin henüz 20.000 dolar seviyelerine yakınken birkaç gün önce onun bundan sonraya dair tahminlerini ele almıştık. Yazı “umarız zaman onu haklı çıkarmaz” diye bitiyordu. Olmadı, zaman onu haklı çıkardı

Kripto Paralar Son Durum!

Bitcoin (BTC) yazı hazırlandığı sırada 15.680 dolardan alıcı buluyor ve şu an düşmeye devam ediyor. Kripto paraların kümülatif değeri 790 milyar dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz günlerdeki 1,06 trilyon dolara göre kabaca piyasanın %33’ü silindi diyebiliriz. Bitcoin hakimiyeti %38,3’e geriledi çünkü yatırımcılar BTC veya altcoin yerine stablecoinlere yöneliyor. USDD gibi birkaç stablecoin ise sabitliğini gün içinde kaybetti. Yani hangi stablecoine geçtiğiniz de bugün önemli.

Ethereum halen LUNA çöküşündeki 980 dolarlık dibinin üzerinde bulunuyor. XRP ve ADA Coin’in fiyatı 0,31 dolarda buluştu. Solana, FTX ile ilişkisi nedeniyle 13 dolarlı seviyelerde bulunuyor. Geçtiğimiz yılın 10 Kasım’ını hatırlarsak bugün tam bir tezat yaşıyoruz. Bitcoin geçtiğimiz yıl bugünlerde ATH seviyesini zorluyordu. Fakat bugün 2020 Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyesine indi.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselir?

Yukarıda bahsettiğimiz analist yüzbinlerce yatırımcı tarafından takip ediliyor. Ona göre Bitcoin fiyatı 14.000 dolar seviyelerine kadar düşecek ve içinde bulunduğumuz ayı piyasalarının dibini böylece göreceğiz. Capo takma adını kullanan analist bundan önceki birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin etmişti. Bitcoin henüz 25.200 dolar seviyelerindeyken bile 18.000 dolara inileceğini söyledi. Ardından 22.000 dolara kadar bir tırmanış ve büyük çöküşün başlaması. Zaman onu haklı çıkardı.

Biz sıklıkla farklı görüşleri buradan okuyucularla paylaşıyoruz. Capo’nun son paylaştığımız analizlerinden biri de FTT Token hakkındaydı. O fiyat henüz 23 dolar seviyelerindeyken önce 9 doların ardından da 0 dolara yakın seviyelerin görüleceğini söyledi.

Capo birkaç dakika önce şunları söyledi;

“Göstergeler kapitülasyon olayının çoktan gerçekleştiğini gösteriyor. BTC‘de son %15 ve altcoinlerde %30-40 düşüş bekleniyor. O zaman yerel dibe vuruş gerçekleşecek. Muhtemelen bu hafta.”

Capo için Bitcoin dip seviyesine artık yaklaştı. Önümüzdeki dönemde BTC fiyatının hızla 18.000 dolar seviyelerine doğru toparlandığını görebiliriz. Yarın açıklanacak enflasyon verisinin düşük gelmesi bunu tetikleyebilir.

Dip beklentileri ise şöyle;

“Kapitülasyon olayından sonra yerel bir dip için potansiyel hedefler; $BTC 13k-14k $ETH 700-750 $ADA 0,18-0,23 $LTC 29-32 $DOT 3.4-3.6 $FTT 0,000001”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.