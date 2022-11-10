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Ünlü kripto para YouTube kanalı InvestAnswers’ın tecrübeli sunucusu ve kripto para analisti Guy, şu anda biriktirilecek, ucuz olarak gördüğü altcoin‘leri sıraladı. Analist, ayrıca Bitcoin (BTC) için iddialı fiyat tahminini paylaştı. İşte analistin listesindeki altcoin’ler ve BTC için iddialı fiyat tahmini.

Analistin Listesindeki 5 Altcoin

InvestAnswers’ın sunucusu Guy, yeni bir strateji oturumunda, TRON (TRX), Tezos (XTZ), Harmony (ONE), Flow (FLOW) ve Fantom (FTM) olmak üzere beş Layer 1 altcoin’inin günlük aktif kullanıcı (DAU) başına fiyat metriğine göre şu anda oldukça düşük bir değer olduğunu söyledi. Analist, bu durumu şu şekilde açıkladı:

Bu, muhtemelen bakmanız gereken en önemli şey. Ve bunlar paranın karşılığını en iyi veren layer’lar. Bunlardan bazıları TRON ve Tezos gibi eski kripto paralar ama içlerinde Solana, Polygon, Harmony, Flow, Fantom var. Bunların hepsi günlük aktif kullanıcı başına fiyat bazında ucuz. Bunlara değer biçtiğimiz başka birçok yol var ancak bu, alışveriş yapmak için nereye bakabileceğiniz ve neleri biriktirmeyi düşünmeniz gerektiği konusunda basit bir nokta. Ve yine, bu YouTube kanalının neyi sevdiğini ve 2021’in Nisan ayından beri neyi sevdiğimizi biliyorsunuz. Ve bir kez bile sapma göstermedik. Yani sorunuzun sonucunda, fiyat hareketinin farklı kripto paralar üzerinde nereye gideceğini söylemek mümkün değil. Bazen piyasa hiç de mantıklı değildir. Örneğin, Tesla’nın hisselerinin şu anda 18-19 ayın en düşük seviyesinde işlem gördüğünü ve son 18 ila 19 ayda kaydettikleri ilerleme miktarının akıllara durgunluk verdiğini görürseniz. Bu nasıl mümkün olabilir? Bilmiyorum. Piyasalar mantıksızdır.

İddialı Bitcoin Öngörüsü

Anonim isimli kripto para analisti, Bitcoin‘in (BTC) geleceğine de ayrı bir başlık açtı ve önümüzdeki aylarda yatırımcıların bol miktarda alım fırsatına sahip olacağını söyledi. Analizini, fiyat düzeltmeleri de dahil olmak üzere fiyat hareketlerini dalgalar halinde şekillendiren Elliott Impulse Wave’e dayandırıyor. Guy’a göre Bitcoin, 2024 baharında blok ödülü yarılanması (halving) beklentisiyle 63 bin dolarlık fiyat hedefine ulaşacak: