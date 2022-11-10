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FTX Krizini Çözmek İçin Ünlü İsim Devreye Girdi!

Popüler Blockchain'lerden biri olan Tron'un kurucusu bugün yaptığı açıklamada, FTX krizini çözmek için kripto para borsası ile birlikte bir çözüm üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
09:00
10 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron Blockchain’inin milyarder kurucusu Justin Sun, bugün yaptığı açıklamada, FTX krizini çözmek için kripto para borsası ile birlikte bir çözüm üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

“FTX ile Birlikte Çalışıyoruz”

Tron kurucusu Justin Sun, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “FTX ile birlikte ileriye dönük bir çözüm sunmak için çalışma yapıyoruz” dedi. FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried, Binance’in zor durumdaki kripto para borsasını satın almayı kabul ettiğini duyurmasından bu yana ilk kez Twitter’da Sun’ın tweet’ini retweet’lediği görüldü. Bundan önce dev kripto para borsası Binance, FTX’in sorunlarının kontrol edemeceği boyutta olduğunu belirterek sunduğu satın alım teklifinden geri çekildiğini duyurmuştu.

Sun, FTX ile birlikte üzerinde çalışılan çözüm hakkında daha fazla ayrıntı sağlamazken, olumsuz sonuçlanan Binance – FTX görüşmelerinin ardından kripto para borsası ile bir anlaşmaya varıp varmayacağı konusuna şüphyle yaklaşılıyor.

Tron kurucusu, bu tweet’inin ardından artığı başka bir tweet’te, kısa vadeli olmasına rağmen devam eden likidite sıkışıklığının sektörün gelişimi ve yatırımcılar için zararlı olduğunu, sürecin daha kötü hale gelmesinin önüne geçmek için çok fazla çalıştığını ekledi.

Sun, bundan kısa bir süre önce About Capital Management’ın M&A fonu tarafından satın kripto para borsası Huobi’nin satın alımını sessizce planladığı iddia edilmişti. Tron kurucusu, kripto para borsasında yalnızca bir danışman rolünü üstlendiğini belirterek bu iddiaları yalanlamıştı.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Sun’dan gelen açıklama ve açıklamayı Sam Bankman-Fried’ın retweet’lemesi kripto para piyasalarının kısmen toparlanmasını sağladı. Kriz ile birlikte sert düşerek ağır kayıplar veren Bitcoin (BTC), 15 bin 700 dolara kadar gerilemişti. En büyük kripto para yazım sırasında bir miktar toparlanma ile 16 bin 661 dolardan alınıp satılıyor. BTC’nin son 24 saatte yüzde 10’a yakın değer kaybı ile işlem gördüğü görülüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise bin 80 dolara kadar gerilemesinin ardından yazım sırasında bin 183 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan FTX Token (FTT), Solana (SOL) gibi altcoin’lerde durum oldukça kötü. Son 24 saatte yüzde 50’ye yakın değer kaybeden FTT 2,28 dolardan, son 24 saatte yüzde 30’a yakın değer kaybeden SOL ise 14,98 dolardan işlem görüyor.

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