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Solana ağının yerel varlığı SOL’un yatırımcılarını panikleten ve milyonlarca coin’in unstake yapılması sonucu bugün kilidinin açılacak olmasına ilişkin Solana Vakfı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, unstake yapılması sonucunda kilidi açılacak SOL’lerin bir kısmının vakfa ait olduğu belirtildi.

Solana Yatırımcıları Panikte

Solana ağındaki validatörler başka bir deyişle doğrulayıcılar, stake ederek kilitledikleri SOL‘leri unstake yapmaları halinde coin’lerin kilidi 30 saat sonra açılıyor ve serbest kalıyorlar. FTX’in neden olduğu büyük krizle birlikte güçlü satış baskısıyla karşı karşıya kalan SOL için 9 Kasım’dan bu yana konuşulan unstake dalgasında 100 milyonun üzerinde SOL coin’in kilidinin açılacak olması yatırımcıları panikletmişti.

Unstake edilerek kilidi açılan SOL coin’lerin direkt satışının yapılacağı ve bunun altcoin üzerinden büyük bir satış baskısına neden olacağı beklentisi fiyatın sert şekilde düşmesine neden olurken, konuya ilişkin olarak Solana Vakfı‘ndan açıklama geldi. Solana Vakfı’ndan yapılan açıklamada, kilidi açılacak SOL coin’lerin bir kısmının vakfa ait olduğu ve söz konusu coin’lerin bir kısmının yeniden stake edildiği belirtildi.

SOL için Gözler Bu Saate Çevrildi

Solana Vakfı’nın açıklamasının ardından kilidi açılacak SOL coin‘lerin sayısında önemli bir düşüş olduğu görüldü. 9 Kasım’da 100 milyonun üzerinde SOL’un kilidinin açılacağını gösteren Solana Compass, yazım sırasında 30.61 milyon SOL’un kilidinin yaklaşık olarak 11.34 civarında açılacağını gösteriyor. Bu, güncel fiyatlarla Solana ağında 457 milyon dolar değerinde SOL’un kilidinin açılarak serbest kalacağı anlamına geliyor.

Piyasa uzmanları ve analistler, ağdaki doğrulayıcıların unstake ederek kilidini açtığı SOL coin’leri direkt satacağını iddia ediyor. Böyle bir satış baskısının altcoin’in fiyatını sarsacağı, 10 doların altına düşüreceği üzerinde duruluyor. Aksi yönde düşünenler de yok değil. Bu noktada tüm bunların birer spekülasyondan ibaret olduğunu, nihai durumun SOL coin’lerin kilidinin açılmasından sonra belli olacağını belirtmek gerekiyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Solana, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 26,09 düşüşle 15 dolardan işlem görüyor.