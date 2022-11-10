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  •   Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!

Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!

Türev devi BitMEX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Arthur Hayes, acımasız piyasa çöküşünün ortasında başta Bitcoin (BTC) olmak üzere, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) için beklediği dip seviyeleri paylaştı.
12:45
10 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Türev devi BitMEX’in açık sözlü kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, acımasız piyasa çöküşünün ortasında başta Bitcoin (BTC) olmak üzere, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) için beklediği dip seviyeleri paylaştı. Hayes, Bitcoin’de dibin henüz görünmediğine inandığını ve FTX çöküşünün ardından ABD’den bugün gelecek olan enflasyon verisi ile daha büyük bir çöküş olabileceği tahmininde bulunarak yatırımcıları uyardı.

“FTX’i Kimse Kurtaramayacak”

Kimsenin FTX‘i kurtaramayacağını iddia eden Arthur Hayes, fonları dondurulmuş durumda olan yatırımcıların parasını almasının yılları bulabileceğini belirterek, “Kriptonun en zengin kişisi olan Changpeng Zhao anlaşma yapamazsa kimse anlaşma yapamaz. FTX’deki müşteri mevduatları ancak bir iflas mahkemesinde kurtarılabilecek ve bu konunun çözülmesi uzun yıllar alacak. Mt. Gox alacaklıları hala paralarını alamadı ve neredeyse on yıl oldu.” dedi.

Hayes, FTX krizinin ardından kripto para borsalarının ve para yöneticilerinin politikalarını sıkılaştırmasını beklediğine dikkat çekerek, “Anahtarı sizde değilse coin’ler sizin değildir. Tüm borsaların müşterilerinin sermayelerini yakından korumalarını beklemek gerekiyor. Artık sözde ana kripto broker’lerinden kredi almak yok. Artık büyük trader’lara marj tamamlama talebinde bulunmak için kibar telefon görüşmeleri yapmak yok. Merhamet tasfiyesi yok. FTX’te fon kaybeden para yöneticileri başlangıçta ticaretten çekilecek ve faaliyet gösterdikleri ticaret platformlarının sayısını azaltacaktır. Emir defterlerindeki likiditenin düştüğü görülecek.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dip Seviyeleri İşaretledi

Hayes, uzun zamandır kripto para yatırımcılarının piyasaya girmek için hala daha düşük fiyatlarını beklediğini iddia eden tarafta yer alan bir isim. BitMEX’in kurucu ortağı bu noktada ise Bitcoin, Ethereum ve Solana’nın nerede dibe vurabileceğine dair bilgi vererek şunları söyledi:

Piyasayı çok daha düşük seviyelere itmek ve diğer aşırı kaldıraçlı oyuncuları sıkıntıya sokmak için fazla bir şey gerekmeyecek. Birçok likidite sağlayıcının bir süre kenarda oturup yaralarını saracağını unutmayın.

ABD’den gelecek enflasyon verileri yüzde 7 veya yüzde 8 gibi yüksek gelecek olursa piyasalarının hafta sonunda çökmesini bekleyebilirsiniz. Kripto bir kez daha düşüşe geçecek ve fiat kanallarının kapalı olduğu hafta sonu boyunca bir kapitülasyon mumu görülebilir. Güçlüler daha düşük seviyeleri bekliyor ve varlıklarını daha da artırmak için devreye girecekler.

Hayes, Bitcoin’in 10 bin dolar ila 15 bin dolar aralığında, Ethereum’un 750 dolar ila bin dolar aralığında, Solana‘nın ise 3 dolarda dibe vurmasını beklediğini ifade etti.

“Kripto Paraların Önünü Fed Açacak”

Öte yandan BitMEX’in kurucu ortağı, Fed’in gelecek yıl faizleri düşürerek kripto para piyasasındaki bir sonraki yükseliş trendinin önünü açmasını bekliyor:

TradFi ticareti yaptığımdan daha uzun süredir kripto para ticareti yapıyorum ve hala neler olup bittiği konusunda nutkum tutuluyor. Kayıplarımızı ne kadar hızlı alırsak, o kadar hızlı dibe vururuz ve kendimizi 2023’te gerçekleşecek olan Fed pivotuna hazırlarız. En kötüsü, verim eğrisi kontrolü ciddi bir şekilde başladığında zombilerin hala aramızda olması olurdu.

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