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Bitcoin Tehlikeli Sularda! Santiment’ten İlk Rapor Geldi! İşte Önemli Bilgiler!

Başta JPMorgan ve Bloomberg analistleri olmak üzere birçok uzman Bitcoin'deki (BTC) düşüşün derinleşeceğini belirtirken, yatırımcı tepkisi büyük önem teşkil ediyor. 
13:10
10 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Başta JPMorgan ve Bloomberg analistleri olmak üzere birçok uzman Bitcoin’deki (BTC) düşüşün derinleşeceğini belirtirken, yatırımcı tepkisi büyük önem teşkil ediyor.

Yatırımcı, Dipten Alıyor!

Bitcoin‘in 16.000 doların altına düşmesi, kripto para piyasasının çoğunun beklemediği bir gelişmeydi. BTC, 21.000 dolara çıkmayı başarırken, birçok uzman 25.000 dolar hesapları yapıyordu. Piyasa diken üzerindeyken, trader’ların ve yatırımcıların tepkisi ise  sanıldığı kadar kötü değildi. Zincir ve piyasa verilerine göre, yatırımcılar, dün olanlara bakmadan  fiyatların yükseleceğine inancıyla uzun pozisyon açmaya devam ediyor. Analitik şirketi Santiment’e göre, trader’lar mevcut düşüşü dipten alma fırsatı olarak görüyor.

Bitcoin’in 16.000doların  altına düşüşün hemen ardından, long pozisyonların sayısı artarken  türev ticaret platformlarındaki açık pozisyonda da artış kaydedildi. Bu eğilimin en ilginç yanı, fonlarını FTX borsasına kilitleyen yatırımcıların davranışları oldu. İflasın eşiğinde olan borsadan para çekemeyen trader’ların çoğu, son fiyat hareketine rağmen, BTC‘ye yöneliyor. Ne yazık ki, kullanıcıların çoğunluğu fonlarını geri çekmenin imkansız olacağına inandığından ve umutsuzluk duygusu olağandışı finansal kararlar almaya ittiğinden, bu kararlarının arkasındaki mantık tamamen panik ile alakalı.

Risk, Devam Ediyor!

FTX krizinin neden olduğu çöküşün ne zaman biteceğini öngörmek için henüz çok erken. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birinin iflası, Galaxy Digital, Sequoia Capital ve TrueFi gibi DAO’lar gibi fonlar da dahil olmak üzere piyasadaki bir dizi varlık için muazzam bir risk oluşturuyor. Birkaç saat içinde, milyonlarca değerinde SOL  staking’den serbest bırakılacak ve potansiyel olarak piyasada bir felakete neden olacak. Bu durum Bitcoin ve diğer altcoin’in lerin fiyatını olumsuz etkileyecek.

Uzmanlar ayı piyasasının bitiş tarihi konusunda zaten ikiye bölünmüştü. Bazıları 2023’ün ilk çeyreğine işaret ederken, bazı analistler ise daha karamsar bir tablo çiziyordu. Ancak, FTX krizinin yeni bir dönem açtığını belirten uzmanlar BTC’nin toparlanmasının çok daha fazla zaman alacağına inanıyor. FTX krizinin çözülmesi büyük önem teşkil ediyor. İkinci LUNA vakasının yaşanması piyasayı daha da tehlikeli sulara taşıyabilir. SEC’in sürece dahil olması ve aşırı korkunun piyasaya hakim olması düşüşü daha fazla tetikleyebilir. BTC’nin kısa vadede hengi yöne gideceğini tahmin etmek FTX krizindeki gelişmelere bağlı olabilir.

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