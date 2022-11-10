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Son Dakika! Binance’tan Kritik Duyuru Geldi! İşte Ayrıntılar!

Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle yeni bir kaos ile mücadeleye başlarken, Binance'tan kritik bir duyuru geldi.
15:18
10 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle yeni bir kaos ile mücadeleye başlarken, Binance’tan kritik bir duyuru geldi.

Binance’tan Şeffaflık Vurgusu: Paylaştı!

FTX krizi, piyasada türbülans etkisi yarattı. Dünyanın en büyük 3. borsasında meydana gelen sorunlar, beklenmiyordu. Uzmanlar, yatırımcı güveni ve likidite krizine dikkat çekerek, şeffaflığa vurgu yaptılar. Binance yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Binance’ın şeffaflık ve ekosisteme güveni artırma konusundaki süregelen taahhüdünün bir parçası olarak, sıcak ve soğuk cüzdan adreslerimizin ayrıntılarını paylaşıyoruz. Bu, önümüzdeki birkaç hafta içinde toplulukla paylaşacağımız bir Merkle ağacı POF’u oluşturmaya çalışırken bir başlangıç noktasıdır. Amacımız, platformumuzun kullanıcılara gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve finansal hedefleriyle uyumlu bilinçli kararlar vermelerine olanak tanımaktır.

Binance  BTC, ETH, BSC, BNB,TRX ağı dahil olmak üzere cüzdan adres listelerinin bir taslağını paylaştı.

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