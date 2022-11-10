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FTX krizi nedeniyle merkezi borsa tabanlı token’lar, (CEX) yine eleştiri oklarının hedefinde yer alırken, Invezz analistlerinden Milko Trajcevski merkeziyetsiz borsa (DEX) tabanlı 3 altcoin’e dikkat çekiyor.

Neden DEX Tabanlı Token’lar?

Analistin listesinde Uniswap (UNI), Stellar (XLM) ve PancakeSwap (CAKE) yer alıyor. FTX’in likidite krizi nedeniyle FTX Token ((FTT) yüzde 80 oranında değer kaybetti. Başlangıçta Binance kurucusu Changpeng “CZ” Zhao, Binance’in FTX’i satın almayı planladığını açıklamıştı. Ancak Binance daha sonra FTX.com’un satın alınma sürecinden geri çekildiklerini doğruladı. Binance, FTX’in müşterilerini desteklemesi ve likidite sağlaması için umut olmuştu. Ancak, risk farklı bir boyut kazandı. Hem Coinbase hem de Kraken platformları da kapalıydı ve 8 Kasım’da piyasadaki türbülansı nedeniyle aralıklı gecikme sorunları yaşadılar. Kraken, sosyal medyada mevcut sorunlar hakkında yorum yapmadı, ancak Rezerv Kanıtı denetimlerini kullandığını vurguladı. Bu süreçte kullanıcılar DEX’leri benimsemeye başlıyor. Anaist, Kasım’da Uniswap, Stellar ve PancakeSwap’ın en iyi seçenekler olduğuna dikkat çekiyor.

Uniswap, an itibariyle 5.504 dolardan işlem görüyor. Uniswap için tüm zamanların en yüksek seviyesi 3 Mayıs 2021’de 44.92 dolardı. Bu, UNI’nin ATH’sinde mevcut seviyesinden %716 daha yüksek işlem gördüğü anlamına geliyor. Son 7 günlük performansına baktığımızda, Uniswap’ın en düşük noktası 4,80 dolar, en yüksek noktası ise 7,72 dolardı. Bu, %61’lik bir artışa işaret ediyor. 24 saatlik performans açısından, en düşük nokta 4,76 dolardı, en yüksek nokta ise 5,74 dolardı. Bu, %20’lik bir artışa işaret ediyor. Analiste göre, UNI Kasım sonuna kadar 6,2 dolara ulaşabilir.

XLM ve CAKE: Kasım Sonunda Bu Seviyeler Mümkün!

Stellar, an itibariyle 0.090217 dolardan işlem görüyor. XLM’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 0,875563 dolar ile 3 Ocak 2018’de gerçekleşti. XLM, ATH’sinde mevcut seviyesinden %870 daha yüksekti. Geçen hafta boyunca performansına baktığımızda, XLM’nin en düşük noktası 0,082204 dolar, en yüksek noktası ise 0,115671 dolardı. Burada %40’lık bir fark görebiliriz. 24 saatlik performansta ise, Stellar, en düşük noktasını 0.082131 dolarda görürken, en yüksek noktası ise 0.094967 dolardı. Bu %15’lik bir fark anlamına geliyor. Analiste göre, XLM Kasım sonunda 0.12 dolara ulaşabilir.

PancakeSwap (CAKE), an itibariyle 4.036 dolardan işlem görüyor. CAKE, tüm zamanların en yüksek değerini 30 Nisan 2021’de 43.96 dolar ile gördü. Burada CAKE’in %989 daha yüksek olduğunu görebiliriz. CAKE için 7 günün en düşük seviyesi 3.73 dolar, en yüksek seviyesi ise 5.23 dolar oldu. Bu, %40’lık bir artışa işaret ediyor. CAKE’in 24 saatlik en düşük seviyesi 3,68 dolar iken, en yüksek seviyesi 4,30 dolardı. Burada %17’lik bir artış görebiliriz. Analist, CAKE’in Ksım sonunda 5 dolara çıkabileceğini iddia etti.