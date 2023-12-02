Sıcak Gelişme! Dev Kripto Borsası Bu Altcoin Projesini Destekleyecek

Dev Bitcoin borsası KuCoin’in önde gelen yatırım kolu KuCoin Ventures, TON Vakfı ile çığır açan bir ortaklık kurduğunu açıkladı. KuCoin Ventures, TON ekosisteminin büyümesini ve genişlemesini destekleyen önemli bir hibe sağlamayı taahhüt ettiği için bu işbirliği çok önemli bir ana işaret ediyor.

KuCoin Ventures ve TON Vakfı Ortaklığı

KuCoin Ventures, stratejik bir hamleyle vizyonunu TON ekosistemini geliştirmeye adanmış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan TON Vakfı ile uyumlu hale getiriyor. Bu işbirliği, borsalar ve kamu zincirleri arasında gelişen işbirliği ortamının bir kanıtı olarak gelecekteki işbirlikçi çabalar için zemin hazırlıyor.

KuCoin Ventures’ın finansal ve destekleyici hamlesi, öncelikli olarak ödemelere veya GameFi‘ye odaklanan beş TON tabanlı mini uygulamaya yönelik olacak. Bu girişimler, inovasyonun sınırlarını zorlayarak Web3 içindeki olasılıkları yeniden tanımlamayı amaçlamakta.

Hibeler, Future3 Campus ve TON Bootcamp dahil olmak üzere TON ekosisteminde devam eden projelerin desteklenmesinde önemli bir rol oynayacak. Bu finansal destek, TON Blockchain’in bilinirliğini artırmak için inovasyon, araştırma ve geliştirme, topluluk oluşturma çabaları ve pazarlama girişimlerini teşvik edecek.

Hızlanan Momentum: TON’da Mini Uygulama Geliştirme için Bir Dönüm Noktası

TON Vakfı’nda yönetici olan Ian W. konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “KuCoin Ventures ile bugünkü ortaklığımız, The Open Network’te mini uygulama geliştirme ivmesinde bir ivme noktasıdır.” diyerek heyecanını dile getirdi.

Ian W. ayrıca Future3 Campus Bootcamp gibi programların ve KuCoin Ventures’ın desteğinin önemli etkisinin altını çizerek, bu tür desteklerin TON ekosistemi içinde ödemeler ve oyun alanında gerçek dünya Blockchain çözümlerinin teşvik edilmesindeki rollerini vurguladı.

Başarıya Bağlılık: KuCoin’in TON Blockchain için Stratejik Vizyonu

KuCoin Genel Müdürü Alicia Kao, ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirerek, “TON ekosisteminin büyümesini ve gelişmesini desteklemek için TON Vakfı ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz” dedi. Kao, TON Blockchain’in sektörde devrim yaratacak muazzam potansiyeline olan inancını dile getirdi.

Bu ittifak, KuCoin’in TON’un başarısına katkıda bulunma taahhüdünün altını çiziyor ve borsalar ile Blockchain ortamı arasında yeni bir sinerji anlamına geliyor. İşbirliğinin ilham verici bir örnek oluşturması ve gelişen Blockchain ekosisteminde benzer girişimleri teşvik etmesi bekleniyor.