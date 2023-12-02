Güvenlik

Hacklenen Kripto Projesinin Mağdurlarına Müjde

Özet

  • KyberSwap ekibi mağdurlar için hibe programı duyurdu.
  • Saldırgan protokolün cömert teklifine karşılık kendisine devredilmesini istemişti ancak ekip bu fikre sıcak bakmıyor.
  • KNC Coin düşüşü şimdilik durdu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında her geçen gün milyonlarca dolarlık büyük saldırılar görüyoruz. Bunlardan sonuncusu daha yakın zamanda oldu. KyberSwap saldırganı protokolü neredeyse boşalttı ve geçtiğimiz gün mevcut yönetimin yetkilerini tamamen kendisine devretmesini istedi. Üstelik bunun karşılığında ödeme yapacağını ve çalışanlara zam, tazminat vereceğini de duyurdu. KyberSwap olayında beklenen güzel haberse yeni geldi.

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KyberSwap SaldırısıKNC Coin Yorum

KyberSwap Saldırısı

22 Kasım tarihinde hacklenen DeFi protokolünün 50 milyon dolara yakın kayıp yaşadığını görmüştük. Ekip şimdi saldırıdan etkilenen kullanıcılarına mali yardım sağlayacağını açıkladı. Bu amaçla KyberSwap, olaydan olumsuz etkilenenlere tazminat sunmak için kendi hazinesi tarafından finanse edilen bir hibe programı başlatıyor.

Mağdurların çalınan varlıklarının birebir dolar karşılığı hibe programı kapsamında iade edilecek. Bu hamle KyberSwap’in kullanıcı topluluğuna ve platform güvenliğine bağlılığını göstermek için attığı bir adım ve uzun vadeli geleceğini de parlak tutmak için böyle bir şey yapmak zorundaydı.

KyberSwap, hack sırasında üçüncü taraf MEV botları tarafından karlı işlemlerle kazanılan 4,7 milyon doları geri almayı başardı. Son duyuruda ekip şunları yazdı;

“Kullanıcılarımıza bu zorlu dönemde yanlarında olduğumuzu ve fonlar geri kazanılana kadar kullanıcıların, özellikle de istismarın neden olduğu kayıp nedeniyle zor durumda olanların endişelenmeye devam ettiğini biliyoruz.

Bu nedenle kullanıcılar riskleri kabul ederek protokolü kullanıyor olsa da onlara hibe programı sunacağız. Şu anki planımız, KyberSwap Hazinesi’nin her bir kullanıcıya kendi likidite havuzlarında kaybettiği bakiye kadar hibe vermektir. Çalınan kripto varlıklar için yapılacak iade saldırı anındaki değerine eşit olacak.

Yukarıda önerilen hazine hibesinin ayrıntıları üzerinde çalışıyoruz ve önümüzdeki iki hafta içinde daha fazla ayrıntı açıklayacağız.”

KNC Coin Yorum

Son kripto rallisinde diğerleri gibi yeni zirveler hedeflerken KNC Coin fiyatı 0,9 dolara kadar yükselmişti. Ancak saldırganın protokolü boşaltmasıyla birlikte fiyat da eridi. 0,8 dolar seviyesinden bu hafta 0,678 dolara kadar gerileyen fiyat eğer hibe duyurusu daha fazla gecikmezse kademeli olarak toparlanabilir.

Kısa vadede 0,7 dolar desteği altındaki kapanışlar 0,653 ve 0,627 dolara kadar düşüş getirebilir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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