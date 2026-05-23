Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

WBTC ağında aktif adres sayısı 2026’da 2.134’e geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 WBTC ağında aktif adres sayısı 2026 Mayıs’ta 2.134’e geriledi.
  • 💤 $WBTC ile yapılan işlemler DeFi tarafında da tarihi düşük seviyeye indi.
  • 📉 Binance’ta BTC satış baskısı devam ederken stablecoin girişleri azaldı.
  • ⚡ Piyasadaki en kritik eşik: Hem merkezi hem merkeziyetsiz likidite taban yaptı, canlanma için güçlü bir para girişi şart.
COINTURK
COINTURK

2026 Mayıs ayında, Wrapped Bitcoin (WBTC) ağında aktif adreslerin sayısı ciddi şekilde azalarak 2.134’e düştü. Bu veri, CryptoQuant tarafından yapılan zincir üstü analizde yedi günlük hareketli ortalamaya göre hesaplandı. Sonuç olarak, 1 Ocak’tan bu yana WBTC ağında en düşük aktiflik seviyesi gözlemlenmiş oldu.

İçindekiler
1 DeFi’de Durağanlık Sürüyor
2 Şubat Zirvesinden Sert Dönüş
3 CEX ve DeFi’de Eş Zamanlı Likidite Çıkışı

DeFi’de Durağanlık Sürüyor

WBTC, Bitcoin’in Ethereum ekosistemine girişini sağlayan ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında sıkça kullanılan köprü token’lardan biri. Kullanıcılar genellikle WBTC’yi borç vermek, likidite sağlamak ya da teminat amaçlı kullanmak için transfer ediyor. Ancak mayısta görülen düşük aktif adres sayısı, DeFi tarafında işlem ve transferlerin belirgin şekilde yavaşladığına işaret ediyor.

Analizlerde, bu gerilemeye yol açan büyük bir olay, güvenlik açığı veya beklenmedik bir gelişme bulunamadı. Piyasa katılımcıları genel olarak bekle-gör pozisyonunda kalırken, WBTC işlemlerinde sessizlik hakim oldu.

Mini sözlük: Wrapped Bitcoin (WBTC), Bitcoin’in Ethereum destekli bir versiyonudur. Bitcoin’i DeFi platformlarında kullanabilmek için ERC-20 standardında oluşturulmuş bir tokendir. Gerçek Bitcoin, bu sürecin karşılığında saklanır ve WBTC üzerinden temsil edilir.

CryptoQuant’ın analizine göre, “Yatırımcılar artık WBTC’yi getiri elde etmek, likidite sağlamak veya teminat olarak kullanmak amacıyla aktif şekilde transfer etmiyor. DeFi’de hareketlilik yıllık tabana inmiş görünüyor.”

Şubat Zirvesinden Sert Dönüş

Yıl başında durağan seyreden WBTC adresleri, şubat ayının ilk haftasında kısa süreli bir canlanma yaşadı. 3-5 Şubat tarihleri arasında aktif adresler 5.400 sınırına kadar yükseldi. Ancak bu dönem kalıcı olmadı ve birkaç hafta içinde işlem hacimleri hızla düştü. Mart ayında rakamlar 2.800-3.000 seviyelerindeydi fakat nisanla birlikte bu aralık da aşağıya çekildi.

Analistler, şubat ayındaki hızlı artışın sonrasında gelen düşüşün, piyasada kalıcı bir toparlanma sinyali oluşturmadığını belirtiyor. “Görülen hareketlilik yükselen bir ivmenin başlangıcı gibi görünse de gerçek bir dönüş yaşanmadı ve aktivite kısa sürede taban seviyelere geriledi” yorumu yapıldı.

CEX ve DeFi’de Eş Zamanlı Likidite Çıkışı

Sadece DeFi tarafında değil, merkezi borsa piyasasında da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre, Binance borsasında BTC spot satış baskısı arttı ve ciddi miktarda Bitcoin transferi yaşandı. Aynı dönemde stablecoin net akışları da negatif değerlerde seyretti.

Binance üzerindeki 30 günlük hareketli ortalama verileri, şubat ve mart aylarında ciddi BTC girişleri olduğunu, fiyat toparlanmaya çalışsa da yoğun satış dalgası ile karşılaşıldığını gösterdi. Benzer şekilde, stablecoin bakiyeleri de azalınca, merkezi borsalarda alış gücü önemli ölçüde zayıfladı.

GöstergeŞubat 2026Mayıs 2026
WBTC Aktif Adres (7G HO)Yaklaşık 5.4002.134
Binance BTC Net AkışıDüşükYüksek giriş (satış baskısı)
Stablecoin Net AkışıDüşükNegatif (azalma)

Analizlerde, hem merkeziyetsiz hem de merkezi ortamlardan likiditenin sistem dışına çıktığı ve piyasada yeni bir alım dalgası başlatacak taze para akışının henüz görülmediği ifade edildi. Rapor, yükseliş için iki temel kritere dikkat çekiyor: WBTC aktif adreslerinde yeniden hareketlenme veya büyük ölçekli yeni stablecoin basımlarının borsalara girmesi. 21 Mayıs itibarıyla bu iki koşulun da gerçekleşmediği belirtiliyor.

Genel tablo, kripto piyasasında hem merkezi hem de merkeziyetsiz uygulamalarda risk iştahının düşüşte olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar beklemeye geçmiş durumda ve piyasada anlamlı bir ivme oluşabilmesi için yeni bir katalizöre ihtiyaç var.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 200 günlük ortalamadan döndü, dikkatler 70 bin dolara çevrildi

Bitcoin’de 60 bin dolar tabanı sorgulanıyor BTC 74.720 dolarda

Bitcoin iki yıllık ortalamasının altına geriledi fiyat 75 bin dolar civarında dalgalanıyor

Bitcoin 75 bin dolara yaklaşırken kritik destek testine hazırlanıyor

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 1 milyar doları aşan çıkışlar sonrası toparlanma sinyali

Bitcoin 80 bin dolar altında baskı altında Hyperliquid ve Zcash rallide Dogecoin ve Ethereum zayıf kaldı

Bitcoin kritik 80.500 dolar seviyesinde dirençle karşı karşıya

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SUI fiyatı 1 dolara geriledi gözler 1.41 ve 2.01 dolarda
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SUI fiyatı 1 dolara geriledi gözler 1.41 ve 2.01 dolarda
SUI
SHIBA INU son 24 saatte 34 milyon SHIB yaktı fiyat haftalık %5 geriledi
SHIBA INU (SHIB)
Chainlink, ekosistem entegrasyonlarını genişletti beş yeni ağda hizmet verdi
CHAINLINK (LINK)
Cardano ana ağında 121 milyon işlem aşıldı hard fork sürecinde kritik adım
Cardano (ADA)
Kevin Warsh sonrası Fed’in Bitcoin piyasasındaki etkisi tartışılıyor
Ekonomi
Lost your password?