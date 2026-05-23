WBTC ağında aktif adres sayısı 2026’da 2.134’e geriledi

2026 Mayıs ayında, Wrapped Bitcoin (WBTC) ağında aktif adreslerin sayısı ciddi şekilde azalarak 2.134’e düştü. Bu veri, CryptoQuant tarafından yapılan zincir üstü analizde yedi günlük hareketli ortalamaya göre hesaplandı. Sonuç olarak, 1 Ocak’tan bu yana WBTC ağında en düşük aktiflik seviyesi gözlemlenmiş oldu.

DeFi’de Durağanlık Sürüyor

WBTC, Bitcoin’in Ethereum ekosistemine girişini sağlayan ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında sıkça kullanılan köprü token’lardan biri. Kullanıcılar genellikle WBTC’yi borç vermek, likidite sağlamak ya da teminat amaçlı kullanmak için transfer ediyor. Ancak mayısta görülen düşük aktif adres sayısı, DeFi tarafında işlem ve transferlerin belirgin şekilde yavaşladığına işaret ediyor.

Analizlerde, bu gerilemeye yol açan büyük bir olay, güvenlik açığı veya beklenmedik bir gelişme bulunamadı. Piyasa katılımcıları genel olarak bekle-gör pozisyonunda kalırken, WBTC işlemlerinde sessizlik hakim oldu.

Mini sözlük: Wrapped Bitcoin (WBTC), Bitcoin’in Ethereum destekli bir versiyonudur. Bitcoin’i DeFi platformlarında kullanabilmek için ERC-20 standardında oluşturulmuş bir tokendir. Gerçek Bitcoin, bu sürecin karşılığında saklanır ve WBTC üzerinden temsil edilir.

CryptoQuant’ın analizine göre, “Yatırımcılar artık WBTC’yi getiri elde etmek, likidite sağlamak veya teminat olarak kullanmak amacıyla aktif şekilde transfer etmiyor. DeFi’de hareketlilik yıllık tabana inmiş görünüyor.”

Şubat Zirvesinden Sert Dönüş

Yıl başında durağan seyreden WBTC adresleri, şubat ayının ilk haftasında kısa süreli bir canlanma yaşadı. 3-5 Şubat tarihleri arasında aktif adresler 5.400 sınırına kadar yükseldi. Ancak bu dönem kalıcı olmadı ve birkaç hafta içinde işlem hacimleri hızla düştü. Mart ayında rakamlar 2.800-3.000 seviyelerindeydi fakat nisanla birlikte bu aralık da aşağıya çekildi.

Analistler, şubat ayındaki hızlı artışın sonrasında gelen düşüşün, piyasada kalıcı bir toparlanma sinyali oluşturmadığını belirtiyor. “Görülen hareketlilik yükselen bir ivmenin başlangıcı gibi görünse de gerçek bir dönüş yaşanmadı ve aktivite kısa sürede taban seviyelere geriledi” yorumu yapıldı.

CEX ve DeFi’de Eş Zamanlı Likidite Çıkışı

Sadece DeFi tarafında değil, merkezi borsa piyasasında da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre, Binance borsasında BTC spot satış baskısı arttı ve ciddi miktarda Bitcoin transferi yaşandı. Aynı dönemde stablecoin net akışları da negatif değerlerde seyretti.

Binance üzerindeki 30 günlük hareketli ortalama verileri, şubat ve mart aylarında ciddi BTC girişleri olduğunu, fiyat toparlanmaya çalışsa da yoğun satış dalgası ile karşılaşıldığını gösterdi. Benzer şekilde, stablecoin bakiyeleri de azalınca, merkezi borsalarda alış gücü önemli ölçüde zayıfladı.

Gösterge Şubat 2026 Mayıs 2026 WBTC Aktif Adres (7G HO) Yaklaşık 5.400 2.134 Binance BTC Net Akışı Düşük Yüksek giriş (satış baskısı) Stablecoin Net Akışı Düşük Negatif (azalma)

Analizlerde, hem merkeziyetsiz hem de merkezi ortamlardan likiditenin sistem dışına çıktığı ve piyasada yeni bir alım dalgası başlatacak taze para akışının henüz görülmediği ifade edildi. Rapor, yükseliş için iki temel kritere dikkat çekiyor: WBTC aktif adreslerinde yeniden hareketlenme veya büyük ölçekli yeni stablecoin basımlarının borsalara girmesi. 21 Mayıs itibarıyla bu iki koşulun da gerçekleşmediği belirtiliyor.

Genel tablo, kripto piyasasında hem merkezi hem de merkeziyetsiz uygulamalarda risk iştahının düşüşte olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar beklemeye geçmiş durumda ve piyasada anlamlı bir ivme oluşabilmesi için yeni bir katalizöre ihtiyaç var.