Smarter Web Company, 3 Milyon Adet Hisse Opsiyonunu İptal Ederek Bitcoin Stratejisini Güçlendirdi

Birleşik Krallık merkezli yazılım şirketi Smarter Web Company, şirket hazinesinde tuttuğu Bitcoin odaklı stratejisinin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, toplamda 3 milyon adet Pre-IPO (halka arz öncesi) hisse opsiyonunu geri satın alıp iptal ettiğini açıkladı. Bu adımla birlikte, firma bilanço ve hissedar yapısındaki bazı göstergelerde iyileşme sağlandığını belirtti.

Hisse Opsiyonlarının Geri Alımı

Gelişmeye göre, Smarter Web Company gönüllü bir teklif sunarak söz konusu 3 milyon hisse opsiyonunu hisse başına 20,6 peni karşılığında satın aldı. Toplam geri alım işleminin maliyeti 618 bin İngiliz sterlini olarak açıklandı. İşlem tamamlandıktan sonra, geri alınan tüm opsiyonların tamamen iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Bitcoin Hazine Stratejisi Üzerindeki Etki

Yapılan geri alım sonrasında firmanın hissedar tabanının sadeleştiği ve bu durumun özellikle Bitcoin tutma stratejisini doğrudan etkilediği ifade edildi. Şirket yönetimi, bu iptalin bilanço hesaplarının daha şeffaf ve istikrarlı hale gelmesine yardımcı olduğuna dikkat çekti.

Smarter Web Company, yazılım ve dijital hizmetler alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket son dönemde geleneksel yatırım stratejilerinin ötesine geçerek hazine rezervlerinin belirli bir kısmını Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıklarda tutma kararıyla kripto para sektöründe öne çıktı. Şirketin bu alandaki yaklaşımı, piyasalarda dikkatle izleniyor.

Yönetim, geri alım sonrası bazı hissedar verilerinin güçlendiğini, özellikle de şirkete ait Bitcoin portföyünün piyasa göstergelerindeki yerinin daha net şekilde okunmasını sağladığını belirtti. Bu hamlenin uzun vadeli değer yaratma hedefiyle uyumlu olduğu kaydedildi.

Şirket yetkilileri, yapılan işlemin amacının, hem mevcut ortakların hisselerinin değerini korumak hem de firmanın uzun vadeli finansal esnekliğini artırmak olarak özetledi. Doğrudan yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı:

“Bu işlemle birlikte hissedar yapımızdaki karmaşıklık azaldı ve hazine yönetiminde odaklanma sağlandı. Bitcoin rezervlerimizi daha etkin yönetebileceğimiz bir yapı oluştu.”

Bitcoin’in şirket hazinelerinde aktif şekilde tutan kurumlar arasında yer alan Smarter Web Company, bu geri alım ve iptal işlemiyle birlikte hem kripto varlıklarını hem de kurumsal yapılarını daha sağlam bir zemine oturtmayı hedefliyor. Şirketin bu yaklaşımı, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemiyle bağlarını da güçlendiriyor.

Gelişmenin ardından sektör yorumcuları, böyle adımların geleneksel şirketlerin Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıkları ana akım rezerv olarak değerlendirmesi açısından önemli olduğuna işaret etti.