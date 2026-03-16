Bernstein ve 16 Mart Kripto Para Raporu “Güçleniyorlar”

Kripto paraları ciddiye alan ve bu alanda düzenli raporlar yayınlayan finans şirketlerinden biri de Bernstein. Bugünkü değerlendirmesinde uzun vadeli yatırımcı tabanındaki büyümeden bahsediyorlar. Satışların zayıflamasıyla burada gücün artacağına Mart ayında bazı analistler işaret etmişti.

Bernstein Kripto Para Raporu

Analistler Bitcoin grafiğindeki son toparlanmanın uzun vadeli yatırımcıların artan talebiyle ilişkili olduğunu düşünüyor. Hem ETF kanalında hem de kripto para hazine şirketleri arasında talep tekrar canlandı. Üstelik riskleri önceden “aşırı fiyatlamaya” bayılan Bitcoin artık İran savaşının gerçeğe dönüşmesiyle diğer piyasalara göre daha iyi performans gösteriyor.

Bernstein raporunda Bitcoin’in geçtiğimiz hafta altın ve başlıca hisse senedi endekslerini geride bıraktığından özellikle bahsediliyor. Temelde bu performansa gerekçe olarak uzun vadeli yatırımcı tabanının genişlemesi gösteriliyor. Ayrıca çatışmaların da bir yönüyle bunu tetiklediğine inanıyorlar.

“Belki de Bitcoin’in karşı taraf riski olmayan en taşınabilir (sınır ötesi), dijital ve likit varlık olduğunu anlamak için fiziksel bir çatışma gerekiyor.”

Geçtiğimiz hafta paylaştığımız değerlendirmede uzun vadeli yatırımcı arzının değişimine odaklanmıştık. Kripto borsalarındaki arzın gittikçe erimesi ve ETF, hazine şirketi, devlet rezervleri kombinasyonunun güçlendiğinden bahsettik. Bu durumun “hızlı hareket eden satışa hazır arzın güçlü biçimde daralmasıyla” uzun vadeli yatırımcı grubunun güçlendiği, “volatilitenin daraldığı, uzun vadeli beklentilerin iyileştiği” piyasa koşullarını doğurduğunu da yazdık. Bernstein raporu da Bitcoin arzının yaklaşık %60’ı bir yıldan uzun süredir hareketsiz olduğundan, piyasa hızlı para akışlarından ziyade uzun vadeli yatırımcıların piyasaları domine ettiğinden bahsediyor.

BitMine ETH Alımı

Tom Lee’nin başında olduğu şirket bugünleri anlamak için iyi bir örnek. ETH maliyeti yüksek olmasına rağmen şirket sürekli birikim yapmaya devam etti ve Bitcoin’in MSTR’i varsa ben de Ether’in BMNR’i olacağım dedi. Şirket volatiliteye rağmen geçen hafta 60.999 ETH daha satın aldı.

“Bitmine, son iki haftanın her birinde ETH alımlarının hızını biraz artırdı, zira temel senaryomuz ETH’nin ‘mini kripto kışı’nın son aşamalarında olduğu yönündedir. Geçtiğimiz hafta, son zamanlarda haftalık ortalama 45 bin ila 50 bin ETH’ye kıyasla 60.999 ETH satın aldık.”

Şirket bu zorlu dönemin sonuna geldiğimizi düşünüyor ve elindeki varlıkları 4.595.562 ETH’ye kadar çıkardı.