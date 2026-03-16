Bitcoin ve Ethereum’da Yükseliş Sürerken Jeopolitik Gerginlikler Talebi Artırıyor

Kripto para piyasalarında bu hafta dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Bitcoin, 74.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken Ethereum ise 2.270 doları aştı. Bu yükseliş, geleneksel finansal varlıklardaki baskının artması ve jeopolitik gerilimlerin gündemde olmasıyla birlikte kripto paralara yönelimin güçlenmeye başladığı şeklinde değerlendiriliyor.

Geleneksel Piyasalarda Baskı Sürerken Kriptoya Yönelim

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve altın gibi güvenli liman varlıklarının da baskı altında olması, yatırımcıları alternatif olarak kripto paralara yöneltti. Özellikle hisse senetleri ve emtia tarafında yaşanan değer kayıpları, dijital varlıklara olan ilgiyi artırdı. Uzmanlar, bu hareketliliğin kriptonun riskten korunma aracı olarak görülmesini yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekiyor.

Stablecoin Talebi Rekor Seviyede

Kripto paralardaki yükselişe paralel olarak, stabilcoinlerin kullanımında da rekor seviyelere ulaşıldı. Sabit fiyatlı dijital paralara olan yönelimin yükselmesinde yatırımcıların likidite arayışı öne çıkıyor. Özellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde, hızlı işlem avantajı sunan stablecoin’lere olan ilginin yükseldiği gözlemleniyor.

Güncel fiyat hareketlerinin temelinde, dünya genelinde tırmanan jeopolitik risklerin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Geleneksel yatırım araçlarında yaşanan değer kayıpları bazı yatırımcıları kripto piyasasında pozisyon almaya teşvik ediyor.

Kripto piyasasında görülen bu hareketlilik, son yıllarda risk yönetimi stratejilerinde dijital varlıklara daha fazla ağırlık verilmesini de destekliyor. Bitcoin’in yanı sıra Ethereum ve stablecoin’lerde gözlenen artışlar, sektörün genelinde bir canlanmaya işaret ediyor.

Küresel borsalardaki volatilite devam ederken, yatırımcıların risk dağıtımı ve getiri arayışı çerçevesinde kripto paralara yöneliminin sürdüğü aktarılıyor. Özellikle merkeziyetsiz yapısı ve 7/24 işlem imkânı sunması, dijital varlıkların bu dönemde daha fazla ilgi görmesine olanak tanıdı.

Kripto paraların son dönemdeki performansının, finansal dünyada geleneksel enstrümanlara kıyasla alternatif oluşturma potansiyeli üzerine tartışmaları yeniden hareketlendirdiği ifade edildi. Sektör analistleri, piyasalardaki güncel dinamiklerin, dijital varlıkların portföy çeşitlendirme amacıyla kullanılmasını güçlendirdiğini değerlendiriyor.

Dijital varlık piyasasında yaşanan bu yükselişin temel nedenleri arasında; artan belirsizlik ortamı, klasik piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve piyasa katılımcılarının hızlı likidite ihtiyacı öne çıkıyor.