Metaplanet, Bitcoin Yatırımlarını Artırmak İçin 854 Milyon Dolar Topladı

Japonya merkezli teknoloji ve finans şirketi Metaplanet, 16 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada yaklaşık 854 milyon dolar tutarında yeni bir finansman sağladığını duyurdu. Şirket, 107,4 milyon adet adi hisse senedi ve 1,07 milyon adet hisse senedi opsiyonu üçüncü taraf yatırımcılara tahsis ederek bu kaynağı topladı. Fonun, şirketin Bitcoin odaklı varlık stratejisini hızlandırmak için kullanılacağı bildirildi.

Kurumsal Yatırımcıların Katılımı

Metaplanet, söz konusu fonu yurt dışındaki kurumsal yatırımcılardan aldı. Yapılan açıklamada, finansal destekçilerin kimlik bilgileri paylaşılmadı ancak tahsisin çok yönlü biçimde yapılandırıldığı ifade edildi. Şirket yönetimi, bu hamleyle hem küresel yatırım portföyünü çeşitlendirmeyi, hem de dijital varlık alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bitcoin Stratejisi ve Mevcut Varlıklar

Teknoloji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren Metaplanet, son dönemde özellikle Bitcoin biriktirme stratejisine odaklanmış durumda. Şirketin mevcut durumda toplam yaklaşık 35.100 adet Bitcoin tuttuğu bildirildi. Bu rakam, Metaplanet’i dünya genelinde Bitcoin portföyü bakımından önde gelen şirketler arasına taşıyor.

Şirket, portföyünü güçlendirme planları kapsamında elde edilen yeni kaynağı doğrudan Bitcoin alımlarında kullanmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, dünya genelinde dijital varlıklara yönelik kurumsal ilginin artış gösterdiği dönemde atılmış dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.

Metaplanet’in yetkilileri, elde edilen finansmanın odağında uzun vadede sürdürülebilir bir Bitcoin rezervine ulaşmak olduğunu belirtti. Şirket, yatırımcılarına dijital varlık piyasasında istikrarlı ve planlı bir strateji izlemeye kararlı olduklarının altını çiziyor.

Açıklamada, “Fonun büyük bölümü Bitcoin varlıklarının artırılması için kullanılacak. Şirket, dijital varlık rezervlerini güçlendirmeyi ve hissedarlarına uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor” değerlendirmesi yer aldı.

Fonun büyük kısmı doğrudan Bitcoin alımlarına yönlendirilecek ve şirketin rezerv yönetiminde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Düzenlenen tahsis sonrası Metaplanet’in bilançosunda dijital varlıkların oranında ciddi bir artış öngörülüyor. Söz konusu adım, şirketin dijital varlıklar konusundaki uzun vadeli yaklaşımının altını çizerken, gelecekte yapılacak olası alımlar için de ön hazırlık niteliği taşıyor.

Metaplanet’in uluslararası yatırımcılardan sağladığı bu finansman ile dijital varlık yatırımlarına önümüzdeki dönemde hız verme potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor.