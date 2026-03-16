Güney Koreli Kripto Borsası Bithumb’a Rekor Para Cezası ve Faaliyet Kısıtlaması

Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, ülkenin mali düzenleyicileri tarafından yürütülen kapsamlı bir inceleme sonucunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Finansal İstihbarat Birimi (FIU) tarafından gerçekleştirilen inceleme sonrası, anti kara para aklama (AML) kurallarına yönelik milyonlarca ihlal tespit edildi.

Rekor Düzeyde Ceza ve Faaliyet Kısıtlaması

Bithumb’a uygulanan cezalar arasında 36,8 milyar won tutarında rekor büyüklükte bir para cezası ve altı ay süreyle kısmi iş durdurma kararı bulunuyor. FIU’nun bağlı olduğu Finansal Hizmetler Komisyonu’nun onayıyla devreye alınan bu yaptırımlar, ülkenin dijital varlık ekosistemindeki en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçti.

Uygulanan Yaptırımların Nedenleri

Yapılan denetlemelerde, Bithumb’ın kara para aklamayı önlemeye yönelik düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklerine tam anlamıyla uymadığı belirlendi. Özellikle müşterini tanı (KYC) prosedürleri ve şüpheli işlemlerin bildirilmesinde önemli eksiklikler olduğu aktarıldı. Denetleme sürecinde, AML politikalarının uygulanmasında yetersizlik ve şeffaflık eksikliği ön plana çıktı.

Bithumb, Güney Kore’nin kripto para pazarında son yıllarda önde gelen oyuncular arasında yer alıyor. Özellikle geniş kullanıcı tabanı ve yüksek işlem hacmiyle birçok yatırımcının tercih ettiği platformlardan biri olarak biliniyor.

Yetkililer, uygulanan para cezası ve iş kısıtlamasının uyumluluk standartlarının güçlendirilmesi ve sektörde benzer uygulamaların önlenmesi açısından önemli bir adım olacağını vurguluyor.

Düzenleyici kurumlar, Bithumb’ın belirtilen süre içinde AML önlemlerini ve iç politika süreçlerini tekrar gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yapmasının beklendiğini aktardı. Borsanın bu süreçte mevzuata tam uyum sağlaması amaçlanıyor.

Kripto para piyasasında son dönemde artan mevzuat ve denetleme baskılarının, sektördeki büyük borsalar üzerinde etkili olduğu görülüyor. Bithumb’a yönelik alınan karar, bölgedeki dijital varlık şirketlerinin daha şeffaf ve düzenlemelere uygun hareket etmesi amacıyla atılan önemli adımlar arasında yer aldı.

Bithumb yetkilileri, alınan yaptırım kararlarına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sektörde benzer büyüklükteki borsaların, düzenleyici kurumların denetimlerini yakından takip ettiği ifade ediliyor.