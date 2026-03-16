Tokenize emtia piyasası 12 ayda hızlı büyüdü, pazarın neredeyse tamamını altın tokenları oluşturuyor

Tokenize edilen emtia piyasası 5,5 milyar dolarlık toplam piyasa büyüklüğüne ulaşarak Ocak 2022’den bu yana yüzde 3.633 oranında artış gösterdi. Son 12 ay içinde ise piyasa neredeyse beş katına çıktı. Bu verilere göre, tokenize edilen varlıklar alanında önemli bir yükseliş yaşanıyor ve piyasada altın bazlı tokenler başı çekiyor.

Piyasada belirleyici büyüme

Token Terminal’in yayımladığı grafikte Ocak 2022’den 2026’nın başına kadar geçen süreçte, tokenize emtia piyasasının altı farklı varlık üzerinden izlendiği görülüyor. 2022’den 2024 ortasına kadar piyasa, 1 milyar dolar seviyesinin altında yatay seyrederken 2024 sonundan itibaren ivmeli bir artış gerçekleşti. 2025 ve 2026’ya girerken piyasa değeri 5,5 milyar dolara hızlı bir şekilde yükseldi.

Grafikte özellikle iki varlığın öne çıktığı dikkati çekiyor. Tether Gold (XAUT) ve Pax Gold (PAXG) tokenları, piyasa büyümesine yön veriyor. Her iki ürünün büyümesi 2025 ve 2026 yıllarında altının rekor fiyatlara ulaşması ile hız kazandı.

Piyasa tamamen altın tokenlarına odaklanmış durumda

Tokenize edilen emtia piyasasının yüzde 99’u iki altın ürünü üzerinde yoğunlaşıyor. Tether Gold 2,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken, hemen arkasından 2,6 milyar dolarla Pax Gold geliyor. Kalan dört varlık ise toplamda yalnızca yüzde 1’i bile oluşturamıyor. Bunlar arasında XAUM, VNXAU, PALLX ve PPLTX bulunuyor ve mevcut değerleri milyon dolar seviyesinin oldukça altında seyrediyor.

Tokenize platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller piyasada yer alsa da mevcut büyüklükleriyle etki alanları çok sınırlı. Tokenize edilmiş gümüş ise anlamlı bir hacme yaklaşmamış durumda. Bu veriler, piyasada temel olarak altına dayalı tokenların hakimiyet kurduğunu ortaya koyuyor.

Altının büyümede oynadığı rol

Altının geleneksel güvenli liman olarak görülmesi, emtia tokenizasyonunda öne çıkmasında önemli bir etken. Jeopolitik risklerin ve enflasyon endişelerinin arttığı dönemlerde yatırımcıların altına olan talebi yükseliyor. Son dönemde altın ETF’lerine yönelik toplam girişler 100 milyar dolar seviyesini buldu ve bu da hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların farklı altın ürünlerine ilgisini gösteriyor.

Tokenize altın, fiziksel altın ya da altın ETF’lerinden farklı olarak zincir üzerinde tutulabiliyor, DeFi protokollerinde teminat olarak kullanılabiliyor, saniyeler içinde küresel olarak transfer edilebiliyor ve akıllı kontrat uygulamalarına entegre edilebiliyor.

Böylece tokenize altın, geleneksel altın ürünlerinin ötesinde bir deneyim sunarken yakın dönemde yaşanan İran gerilimi ve piyasalarda artan belirsizlik, altına dayalı token ürünlerine olan talebi doğrudan etkiledi.

12 ayda yaşanan 4,8 katlık artışın anlamı

Tokenize emtia piyasası 2025’e girerken 1,2 milyar doların altında seyrederken, 2026 başında 5,5 milyar dolara ulaştı. Söz konusu artış, kripto para piyasalarında genel olarak düşüş eğilimi yaşanırken gerçekleşti. Bitcoin fiyatı bu dönemde yüzde 46 azalırken, DeFi kredi hacminde yüzde 36 daralma kaydedildi.

Tokenize altın, riskli varlıklardan kaçış ve piyasanın yapısal olarak büyümesi sayesinde bu dönemde yükselmeye devam etti. Genel kripto piyasaları zayıflarken, tokenize altın ürünleri dikkat çekici bir şekilde değer kazandı.