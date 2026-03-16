Bitcoin 74.000 Dolar Sınırında Kritik Sıkışmada Yön Arıyor

Özet

  • Bitcoin 74.000 dolar seviyesine yaklaştı ve sıkışık bir fiyat aralığında hareket ediyor.
  • Analist GainMuse, mevcut yapının önemli bir yön değişimine işaret ettiğini belirtiyor.
  • Fiyatın kritik destek ve direnç noktalarında vereceği tepki yeni bir trendi belirleyebilir.
Bitcoin hafta boyunca kademeli artışını sürdürerek 16 Mart’ta 74.400 dolar seviyesine kadar yükseldi, ancak zirveye ulaştıktan sonra bir miktar geri çekildi. Bu süreçte Binance borsasında Bitcoin’in fiyatı 73.510 dolar civarında dengelendi. Piyasa katılımcıları, fiyatın kritik trend çizgilerinin kesişme noktasındaki hareketine odaklanmış durumda.

İçindekiler
1 Haftalık Fiyat Hareketlerinde Dönüm Noktası
2 Makro Trendlerde Sıkışma ve Karar Noktası
3 Yukarı ve Aşağı Yönlü Senaryolar

Haftalık Fiyat Hareketlerinde Dönüm Noktası

10 Mart’tan 16 Mart’a kadar olan dönemde Bitcoin’in dört saatlik grafiğinde hafta başı ve hafta sonu arasında net bir ayrım dikkat çekti. Haftanın ilk günlerinde fiyat 70.000 ile 71.500 dolar arasında durgun bir seyir izlerken, işlem hacmi de görece düşük kaldı. Satıcılar ve alıcılar kısa süreli dalgalanmalarda denge sağladı.

13 Mart’tan itibaren alım yönlü yoğun işlemler, fiyatı 72.400 dolar seviyesine taşıdı. Ardından gelen satışlar ise Bitcoin’i yeniden 70.800 dolara çekti. 14 ve 15 Mart’ta ise oluşan daha yüksek dipler dikkat çekti. 16 Mart tarihinde ise Bitcoin, haftanın en güçlü alım hacmiyle 71.700 dolardan 74.400 dolara hızla yükseldi. Ancak bu seviyede gelen satış baskısı fiyatı hafifçe geri çekerken, 73.500 dolar üzerindeki dar aralıkta konsolidasyon yaşandı. Grafikler, bu hareketin bir düzeltme yerine sert yükseliş sonrası sindirme evresine işaret ettiğini gösteriyor.

Makro Trendlerde Sıkışma ve Karar Noktası

Kripto para analisti GainMuse, 16 Mart’ta yayımladığı analizde BTC/USDT çiftinin geniş ölçekli görünümünü ele aldı. Analize göre Bitcoin, Şubat 2026’da 107.000 dolar üzerindeki zirvesinden düşerek alçalan üçgen formasyonu oluşturdu ve ardından fiyat 65.000 dolar civarına kadar geriledi. Bu seviyedeki dip sonrası Bitcoin, yükselen bir kompresyon kanalında ilerlemeye başladı.

Fiyat, bu kanal içinde giderek daha yüksek dipler oluştururken; kanalın üst seviyeleri ise geçmişten gelen alçalan bir direnç çizgisiyle kesişiyor. İki ana trend çizgisi birbirine yaklaşırken, fiyat da bu sıkışmanın ortasında süreç geçiriyor.

GainMuse’un değerlendirmesine göre, Bitcoin şu anda birden fazla trend çizgisinin kesiştiği noktanın yakınında bulunuyor. Bu tür yapısal sıkışmalar genellikle önümüzdeki dönemde güçlü bir yön tercihiyle sonuçlanıyor. Kanalın ucunda fiyatın enerjisinin biriktiği aktarılıyor.

Yukarı ve Aşağı Yönlü Senaryolar

Yukarı yönlü kırılım senaryosu için GainMuse, Bitcoin’in 72.000-74.000 dolar bölgesindeki tepki alanının üzerinde kalmasının önemine dikkat çekiyor. Bu seviyelerdeki kalıcılıkla, makro direnç çizgisi olarak izlenen 78.000-82.000 dolar aralığının test edilebileceği ifade ediliyor.

Aşağı hareket ise yükselen kompresyon kanalının tabanının, yani yaklaşık 68.000-69.000 dolar seviyesinin aşağı kırılmasıyla mümkün olacak. Bu seviye, Şubat ayından bu yana devam eden toparlanma yapısının tabanını oluşturduğundan, altına inilirse güç kaybı ve sert düzeltme gündeme gelebilir.

Anlık olarak 73.510 dolar seviyesinde sürdürülen fiyat hareketiyle, Bitcoin hem önemli dirençlere yaklaşmış durumda hem de kanal içindeki sıkışma devam ediyor. 74.400 doların test edilip reddedilmesiyle birlikte, Bitcoin hâlâ yukarı yönlü bir deneme hazırlığı gösteriyor. Piyasa, bu sıkışmanın çözülmesiyle birlikte fiyatın net bir yön seçmesini bekliyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
