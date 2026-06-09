Morpho 175 milyon dolar topladı! DeFi kredi pazarında şimdi ne değişecek?

Merkeziyetsiz finans protokolü Morpho, blokzincir tabanlı kredi altyapısını büyütmek ve kurumsal kredi kapasitesini geliştirmek amacıyla 175 milyon dolarlık finansman turunu tamamladı. Bu turla birlikte protokolün yaklaşık 2 milyar dolar değerlemeye ulaştığı aktarıldı. Gelişme, finans kuruluşlarının daha şeffaf ve programlanabilir kredi çözümlerine ilgisinin arttığı bir dönemde geldi.

Yatırım turuna büyük fonlar katıldı

Morpho Association tarafından salı günü paylaşılan bilgilere göre yatırım turuna Paradigm, a16z crypto ve Ribbit Capital ortak liderlik etti. Apollo Funds, Circle Ventures, VanEck, Ledger Cathay, Variant, Wintermute Ventures ve HashKey de yatırımcılar arasında yer aldı. SBI Group, Bpifrance, IOSG, Mirana, Prelude ve NJJ Capital ise turu tamamlayan diğer katılımcılar oldu.

2021’de kurulan Morpho için bu finansman, bugüne kadarki dördüncü büyük kurumsal yatırım olarak öne çıktı. Morpho, merkeziyetsiz borç verme ve borç alma altyapısı sunan bir protokol olarak biliniyor. Yatırımın, destekçilerin MORPHO tokenini aylık ortalama işlem fiyatı üzerinden satın aldığı bir yapı ile gerçekleştirildiği belirtildi. Bu nedenle yatırımcıların fiili alım maliyetleri, fonlama dönemindeki giriş zamanına göre değişti.

Paul Frambot, girişimin amacının atıl sermaye ile dünya genelindeki finansman ihtiyacını buluşturmak olduğunu belirtirken, mevcut finans sisteminin parçalı yapı ve aracı maliyetleri nedeniyle kredi piyasalarını sınırlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Token fiyatı açıklamanın ardından yükseldi

Yatırım turunun kamuoyuna duyurulmasının ardından MORPHO tokeni piyasa işlemlerinde yüzde 10’dan fazla değer kazandı. Buna karşın Morpho, toplanan sermayenin kısa vadeli piyasa etkisi yaratmaktan çok altyapı hedeflerine hizmet edeceğini vurguladı. Kaynağın teknik entegrasyonlar, stratejik iş ortaklıkları ve kredi ürünlerinin genişletilmesi için kullanılacağı bildirildi.

Mini sözlük: Programlanabilir kredi, kredi koşullarının ve teminat yapısının akıllı sözleşmelerle otomatik yürütülebildiği finansal modeli ifade eder. Bu yapı, blokzincir üzerinde şeffaflık sağlarken kredi havuzlarının farklı risk tercihlerine göre şekillendirilmesine de imkan tanır.

Kurumsal müşterilere açık kredi altyapısı sunuyor

Morpho, esnek risk parametreleriyle çalışan bir borç verme altyapısı sağlıyor. Kullanıcılar kendi koşullarına göre özelleştirilmiş kredi havuzları kurabiliyor, şirketler ise katı protokol sınırlarına bağlı kalmadan kredi çözümleri geliştirebiliyor. Bu yapı sayesinde bankalar, kripto para borsaları, dijital cüzdan sağlayıcıları, varlık yöneticileri ve finans teknolojisi şirketleri kendi piyasa çerçevelerini oluşturabiliyor.

Protokolün paylaştığı güncel verilere göre toplam mevduat 11 milyar doların üzerine çıktı. Coinbase, Binance, Kraken, Bitwise, Galaxy ve Anchorage Digital öne çıkan kurumsal kullanıcılar arasında gösterildi. Ledger, Trezor ve Bitpanda da platformu benimseyen şirketler arasında sıralandı.

Kredi piyasasında altyapı oyuncusu olmayı hedefliyor

Kredi sektörü, finansal hizmetlerde en büyük gelir alanlarından biri olarak görülüyor. Buna rağmen geleneksel borç verme sistemlerinin verimsiz süreçler, kapalı ağlar ve sınırlı şeffaflıkla çalıştığı değerlendirmesi yapılıyor. Morpho ise erişilebilir blokzincir teknolojisi üzerinden bu altyapıyı yeniden kurmayı hedefliyor.

Paradigm ortağı Frankie, geleceğin bankaları, yatırım yöneticileri ve emeklilik fonlarının blokzincir tabanlı kredi fırsatlarına yönelmesinin muhtemel olduğunu söyledi. a16z crypto ortağı Guy Wuollet, Morpho’nun halihazırda büyük finans kuruluşlarına sade ve güvenli bir teknoloji sunduğunu belirtti. Ribbit Capital ortağı Gabe Mennesson da protokolü kredi altyapısını kapsamlı biçimde yeniden düşünmeye dönük iddialı bir girişim olarak tanımladı.

Şirketin topladığı yeni kaynağın entegrasyon ortaklıklarını güçlendirmesi ve programlanabilir kredi araçlarını destekleyen altyapıyı pekiştirmesi bekleniyor. Morpho, mevcut finans kuruluşlarının yerine geçmekten çok onlara ortak bir operasyonel altyapı sunmayı amaçladığını kaydetti.