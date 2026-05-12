Sıcak Gelişme: Türkiye İletişim Başkanlığından Ethereum hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı dakikalar önce blockchain entegrasyonu konusunda önemli bir duyuru paylaştı. Kripto paralarla ilgili son derece tepki çeken yasanın rafa kaldırılmasının ardından kamu kurumlarının kripto dostu adımlar atması oldukça olumlu. Peki İletişim başkanlığı kriptoyla nasıl entegre oluyor?
İletişim Başkanlığı blockchain
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurumsal yayın arşivini merkeziyetsiz dijital depolama teknolojisiyle güvence altına almak için blockchainden yararlanmaya başladığını açıkladı. Bu adımla iletişim başkanlığı yayın arşivini blockchaine taşıyıp koruma altına alan ilk kamu kurumu oldu.
“Başkanlığımız, kurumsal yayın arşivini merkeziyetsiz dijital depolama teknolojisiyle güvence altına alma sürecini tamamladı.
Strateji, diplomasi, iletişim, tarih ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda hazırlanmış 130 adet resmî yayın; kurumun iç kaynakları kullanılarak IPFS (InterPlanetary File System) protokolü aracılığıyla Pinata altyapısında kalıcı olarak depolandı. Söz konusu depolamaya ilişkin kriptografik kanıt ise Ethereum blokzincirinde kayıt altına alındı.
Ethereum ağında konuşlandırılan akıllı sözleşme sayesinde her yayının özgünlüğü bağımsız olarak doğrulanabilmektedir. Herhangi bir yayının orijinal olup olmadığı, herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın blokzincir üzerinden şeffaf biçimde sorgulanabilmekte; böylece arşivin bütünlüğü ve güvenilirliği kalıcı olarak tesis edilmektedir.” – İletişim Başkanlığı