Kayıt Banner
BLOCKCHAINEthereum (ETH)

Sıcak Gelişme: Türkiye İletişim Başkanlığından Ethereum hamlesi

Bilmeniz Gerekenler

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurumsal yayın arşivini merkeziyetsiz dijital depolama teknolojisiyle güvence altına almak için blockchainden yararlanmaya başladığını açıkladı.
  • İletişim Başkanlığı: 130 adet resmî yayın; kurumun iç kaynakları kullanılarak IPFS (InterPlanetary File System) protokolü aracılığıyla Pinata altyapısında kalıcı olarak depolandı.
  • İletişim Başkanlığı: Söz konusu depolamaya ilişkin kriptografik kanıt ise Ethereum blokzincirinde kayıt altına alındı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı dakikalar önce blockchain entegrasyonu konusunda önemli bir duyuru paylaştı. Kripto paralarla ilgili son derece tepki çeken yasanın rafa kaldırılmasının ardından kamu kurumlarının kripto dostu adımlar atması oldukça olumlu. Peki İletişim başkanlığı kriptoyla nasıl entegre oluyor?

İletişim Başkanlığı blockchain

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurumsal yayın arşivini merkeziyetsiz dijital depolama teknolojisiyle güvence altına almak için blockchainden yararlanmaya başladığını açıkladı. Bu adımla iletişim başkanlığı yayın arşivini blockchaine taşıyıp koruma altına alan ilk kamu kurumu oldu.

“Başkanlığımız, kurumsal yayın arşivini merkeziyetsiz dijital depolama teknolojisiyle güvence altına alma sürecini tamamladı.

Strateji, diplomasi, iletişim, tarih ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda hazırlanmış 130 adet resmî yayın; kurumun iç kaynakları kullanılarak IPFS (InterPlanetary File System) protokolü aracılığıyla Pinata altyapısında kalıcı olarak depolandı. Söz konusu depolamaya ilişkin kriptografik kanıt ise Ethereum blokzincirinde kayıt altına alındı.

Ethereum ağında konuşlandırılan akıllı sözleşme sayesinde her yayının özgünlüğü bağımsız olarak doğrulanabilmektedir. Herhangi bir yayının orijinal olup olmadığı, herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın blokzincir üzerinden şeffaf biçimde sorgulanabilmekte; böylece arşivin bütünlüğü ve güvenilirliği kalıcı olarak tesis edilmektedir.” – İletişim Başkanlığı

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sharplink staked ETH hazinesinden 100 milyon dolar Galaxy yönetimindeki DeFi stratejilerine aktarılıyor

Ethereum Glamsterdam için 200 milyon gas limit hedefledi

Ethereum, 2.333 dolar seviyesinde dirençle karşılaşıyor ve 2.640 dolar hedefine odaklanıyor

Sharplink ilk çeyrekte 685 milyon dolar zarar açıkladı Ether yatırımı için yeni fon kurdu

Ronin, 12 Mayıs’ta Ethereum Layer 2’ye geçiş için ağı 10 saatliğine durduracak

Bitmine ethereum arzının yüzde 5’ine yaklaştı haftalık alım hızını düşürdü

Ethereum Foundation 21.271 ETH unstake etti toplam değer 49,66 milyon dolar

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu’da günlük yakım oranı %710 yükseldi 5,6 milyon SHIB piyasadan çıktı
Bir Sonraki Yazı Grayscale, HYPE ETF için yeni başvurusunu yaptı staking seçeneği öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Grayscale, HYPE ETF için yeni başvurusunu yaptı staking seçeneği öne çıktı
Hyperliquid (HYPE)
Shiba Inu’da günlük yakım oranı %710 yükseldi 5,6 milyon SHIB piyasadan çıktı
SHIBA INU (SHIB)
Sharplink staked ETH hazinesinden 100 milyon dolar Galaxy yönetimindeki DeFi stratejilerine aktarılıyor
Ekonomi Ethereum (ETH)
Kilit 48 saat başlarken Bitcoin yönünü aşağı çevirdi
Kripto Para
Ray Dalio Bitcoin’i güvenli liman olarak görmediğini açıkladı yatırımcılar ikiye bölündü
BITCOIN (BTC)
Lost your password?